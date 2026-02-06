Alimentos y desastres AL

Creado: Actualizado:

Preocupado por la seguridad alimentaria en los países latinoamericanos y caribeños, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizarán el seminario “Estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria en contextos de desastre en América Latina (AL) y el Caribe (C)”. Los eventos extremos y los desastres por fenómenos naturales están poniendo a prueba los sistemas alimentarios en esos países. ¿Cómo podemos anticiparnos, responder mejor y proteger el acceso a los alimentos cuando más se necesita? Ese evento, se transmitirá por ZOOM en español con traducción simultánea al inglés, el 11 de este mes a partir de las 3:00 de la tarde: noreply@iadb.org. Los interesados deben inscribirse antes de esa fecha. El evento compartirá estrategias clave para fortalecer la seguridad alimentaria antes, durante y después de una emergencia o desastre. Además, analizará enfoques preventivos, alertas tempranas, acciones anticipatorias, mecanismos de coordinación y modelos operativos que permitan asegurar el abastecimiento y la distribución equitativa de alimentos en contextos de desastre.

Agricultura y el Indrhi

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, destacó labor que está realizando el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri) en beneficio de los productores agropecuarios, principalmente en el mantenimiento de los sistemas de riego, que representa el compromiso del presidente Luis Abinader con el campo, desde su toma de posesión en 2020. Oliverio estuvo junto al director del Indrhi, Olmedo Caba, en el inicio del dragado del drenaje de Pontón, en Angelina.