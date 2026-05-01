Año cacao y su Día Mundial

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El Ing Agrón. Víctor Hidalgo, director Ej. Comisión Nacional de Cacao, nos envió esta colación: El 1 de octubre de cada año celebramos el día internacional del cacao y el chocolate, honrando con esta celebración la historia del cacao y con ello reconociendo al productor de ese grano, muy especialmente a los pequeños, que con sus esfuerzos hacen posible la producción del exquisito alimento de los Dioses (Theobroma cacao). Reconocemos además a los artesanos chocolateros, que con su creatividad confeccionan y nos brindan las diversas exquisites de los productos del cacao. El año cacaotero comienza oficialmente el 1 de Octubre de cada año y finaliza el 30 de Septiembre del siguiente año. Esta fecha fue establecida por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) y la Alianza de Países Productores de Cacao (COPAL), partiendo de una serie de consideraciones y factores de índoles climatológicos, económicos y comerciales.

Entre los factores considerados para establecer el primero de octubre como el día de año nuevo en el sector cacaotero mundial se encuentran, el inicio de ciclo de la COSECHA PRINCIPAL de los países mayores productores de cacao del mundo ubicados en Africa Occidental, principalmente Costa de Marfil y Ghana y en menor proporción Camerun y Nigeria que aportan al mercado en conjunto un volumen superior al 70 % de la producción mundial, la cual comienza en Octubre 1. Igualmente, la campaña comercial inicia también el 1 de octubre a partir de esa fecha, se ajustan las proyecciones de cosecha, los inventarios y precios internacionales en las bolsas de valores y se inician también las contrataciones.