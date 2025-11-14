Creado: Actualizado:

Apagones generales.- Gracias a las facilidades que ofrece Google, a propósito del apagón general o “black out” del pasado martes, medios de comunicación y periodistas independientes han podido hacer un recuento de los que ha sufrido (89 en 37 años) República Dominicana, entre los que sobresale el que se produjo en el 2008, el de mas larga duración, que se prolongó durante ¡13 horas! Dicho esto cuesta imaginarse, luego de ver lo que ocurrió en las calles cuando ese día colapsó el sistema y el país estuvo sin energía eléctrica cuatro interminables horas, lo que hubiera pasado con un apagón tan prolongado.

Como siempre, no han faltado los “técnicos” de ocasión que al otro día ya tenían una explicación de las causas, incluyendo un posible sabotaje, pues en este país, y por culpa de las redes sociales, opinar de lo que no se sabe un carajo es una especie de deporte nacional que se practica con entusiasmo y sin ningún comedimiento ni control. Como tampoco han faltado los políticos a la caza de oportunidades para atacar al gobierno y sacarle provecho electoral “a la ineficiencia sin precedentes” a la que lo atribuye el expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo. Quien, por cierto, era quien gobernaba en el país en el 2008, lo que resultaría difícil de creer para quien haya leído sus críticas al apagón general del martes y no conozca al personaje ni sus problemas de memoria, gracias a los cuales nunca se acuerda, o lo olvida de manera conveniente, de lo que no le conviene acordarse. Pero al politizar el episodio talvez consiga que el tema se mantenga en la hogera pública mas de lo acostumbrado, hasta que otro escándado lo reemplace o nos aburramos de escuchar la misma cháchara el día entero. Lo que puede ocurrir pronto si el gobierno logra imponer, como parte de su estrategia comunicacional, la narrativa de que lo mas importante del apagón general fue la rápida respuesta técnica que permitió restablecer y normalizar el servicio en el menor tiempo posible. Y colorín colorado, ese cuento ya fue contado...