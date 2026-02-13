Creado: Actualizado:

Buenos deseos.- A estas alturas es probable que ya se haya dicho todo lo malo y negativo que pueda decirse de nuestro sistema penitenciario, por lo que hablar del hacinamiento que impera en la mayoría de nuestras cárceles, o de que constituyen una amenaza para la seguridad pública porque desde su encierro los delincuentes continúan planificando y cometiendo delitos, sería una redundancia, continuar lloviendo sobre mojado. Pero desde la inauguración del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, que en su primera etapa albergará a 2,400 privados de libertad, empezamos a ver señales concretas de que el sistema puede mejorar, ser mas respetuoso de su dignidad y su humana condición. Otra buena señal, que también hay que celebrar, es el anuncio del Ministro de Justicia, el doctor Antoliano Peralta, de que se instalarán oficinas de derechos humanos en todas las cárceles de la República Dominicana, con el objetivo de garantizar respeto a los derechos de los privados de libertad y del personal penitenciario.

Peralta explicó al Listín Diario que la decisión se tomó acogiendo una solicitud formal hecha por el Director General de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, quien afirmó que la iniciativa marcará un antes y un después. Y no tengo dudas de que así será, siempre y cuando logre materializarse de acuerdo a lo anunciado por ambos funcionarios. Es lo que pasa siempre, pesimismos aparte, con los buenos deseos, que precisamente por eso existe el temor natural de que no se cumplan, de que no pasen de una declaración de intenciones. Sobre todo cuando vienen desde un gobierno, donde burocracia y politiquería, en perversa alianza, con demasiada frecuencia se convierten en un insalvable obstáculo que impide que las cosas que se anuncian se hagan. Ojalá que este no sea el caso, y que Roberto Santana, a quien le sobran conocimiento sobre el tema y firmeza de propósitos, reciba el apoyo necesario del presidente Luis Abinader. Claro está, eso también es otro buen deseo...