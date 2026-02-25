Cap Cana: deporte, turismo y visión de futuro

Creado: Actualizado:

La diversidad deportiva de Cap Cana confirma que el turismo dominicano vive una nueva etapa. Más que sol y playa, la Ciudad Destino se consolida como escenario de eventos internacionales que fortalecen la marca país y dinamizan la economía local.

La segunda edición del República Dominicana Open – Copa Cap Cana ATP Challenger 175, del 9 al 15 de marzo de 2026, marca un hito. Ubicado estratégicamente entre Indian Wells Masters y el Miami Open, el torneo se convierte en parada ideal del circuito profesional.

El presidente del Consejo de Administración, Fernando Hazoury, resaltó que el deporte en Cap Cana es una experiencia integral, este año con atletas dentro del top 100 y un premio de 300 mil dólares. Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, reafirmó que el turismo deportivo es clave en la estrategia de diversificación nacional.

Entre las novedades destaca el sistema electrónico BOLT 6, utilizado en Wimbledon Championships, elevando los estándares de transparencia. El complejo, valorado en tres millones de dólares, cuenta con seis canchas duras certificadas por la ATP.

En 2025, el torneo reunió 80 jugadores del top 100 y más de 18 mil visitantes, generando empleos e impacto en hotelería y servicios. Para 2026, se refuerzan la inclusión —con exhibición paralímpica— y la sostenibilidad, con reciclaje, reutilización de agua y eliminación de plásticos de un solo uso.

La cronología deportiva de Cap Cana demuestra una visión coherente: infraestructura, grandes eventos y compromiso social. Corresponde ahora al Ministerio de Turismo documentar y proyectar esta evolución como parte esencial del relato país. República Dominicana ya no solo compite; lidera en el Caribe el turismo deportivo con estándares globales.