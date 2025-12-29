Carta personal a los nuevos policías

Creado: Actualizado:

Distinguidos ciudadanos y ciudadanas:

Ustedes constituyen la primera promoción de policías formada como resultado de una reforma policial seria, integral y largamente postergada. Esa condición los coloca en una situación privilegiada para enfrentar con nuevos instrumentos, valores y responsabilidades el desafío de la seguridad ciudadana y de los demás servicios que la Policía Nacional está llamada a prestar a nuestro pueblo.

El del presidente Luis Abinader es el primer gobierno que interviene el rol policial con la seriedad que este exigía desde hace décadas, abordándolo en toda su envergadura: desde la dignificación de las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros, la capacitación técnica y académica, la administración transparente de los recursos, hasta la construcción de una vocación de servicio basada en la ética y el respeto irrestricto a los derechos humanos, indispensable para recuperar la confianza de la sociedad.

El contraste entre lo que hoy se hace con ustedes —y en favor de los ciudadanos— y la indiferencia mostrada por gobiernos anteriores es elocuente. Puede afirmarse, sin exageración, que a muchos de los presidentes que precedieron a Luis Abinader no les importó ni el funcionamiento efectivo de la institución, ni el destino de los hombres y mujeres que integraban la Policía Nacional y sus familias.

Durante la mayor parte de esas gestiones, la Policía Nacional fue menos una institución al servicio del pueblo y más un instrumento político y corrupto. En su vertiente política operaba desde el tercer piso del Palacio Nacional, donde funcionó el tristemente célebre Servicio Secreto.

Allí estuve preso en tres ocasiones, en los llamados 12 años de Balaguer. En una de ellas, junto a otras 26 personas, recibí una severa golpiza tras ser sacados de una reunión en un local zonal del PRD y lanzados violentamente a una perrera, por razones estrictamente políticas.

En 1996, incluso, un exjefe de la Policía Nacional ya retirado fue reenganchado con el propósito de reprimir la participación electoral del candidato presidencial de la oposición y contribuir a imponer al candidato del entonces presidente de la República.

A ello se sumaba una corrupción ampliamente socializada: el dinero recaudado por cabos y sargentos en esquinas de alto tránsito, así como los peajes cobrados por patrullas del Departamento de Robos a negocios nocturnos en los barrios, se distribuía desde los recaudadores hasta los más altos mandos de la institución.

Hoy, en cambio, sus condiciones de trabajo y de vida han cambiado de manera sustancial. Como parte de la reforma policial, se impulsa además un ambicioso proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, actualmente en proceso de aprobación, orientado a establecer un verdadero cambio paradigmático en la institución: desde su filosofía y forma de actuación, hasta la calidad de vida de sus integrantes y su relación con la sociedad.

Ustedes, nuevos y nuevas policías que egresan de las academias no solo reciben entrenamiento técnico, sino también una sólida formación cívica que los convierte en garantes de la convivencia democrática y en actores clave de un nuevo pacto de confianza entre la Policía Nacional y los ciudadanos.

Tanto en Hatillo, la escuela tradicional, como en el amplio y moderno campus de Gaspar Hernández, se han creado las condiciones necesarias para transformar tanto a los docentes como a los alumnos. Ustedes han sido formados bajo estándares internacionales para el uso escalonado de la fuerza y de armas no letales, de modo que el sometimiento a la autoridad no continúe asociado a la lógica de los llamados “intercambios de disparos”, percibidos por su frecuencia, desde fuera —y con razón— como ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, el nuevo pensum, basado en el sistema táctico policial moderno, incorpora la asignatura de inteligencia emocional, orientada a dotarlos de herramientas para manejar la ira, los impulsos y las situaciones de alta tensión que inevitablemente se presentan en el ejercicio de sus funciones.

El presidente Abinader logró además el concurso de universidades y académicos de alto prestigio en el proceso de formación, esfuerzo en el que ha jugado un papel extraordinario la historiadora, destacada educadora e íntegra ciudadana Mu-Kien Adriana Sang Ben, desde la dirección ejecutiva del proceso de reforma educativa policial.

Antes los aspirantes a rasos recibían apenas tres meses de entrenamiento, ustedes han completado seis meses intensivos, de lunes a sábado, más tres meses adicionales de prácticas supervisadas.

Para abril se proyecta contar con nueve mil policías formados bajo este nuevo modelo y, conforme a la meta establecida por el presidente Abinader, deberemos alcanzar los veinte mil a partir del nuevo ciclo que iniciará en 2026.

Desde mi perspectiva ciudadana, estoy convencido de que estos cambios les permitirán desempeñar mejor su labor y que, en ese proceso, contribuirán no sólo a transformarse ustedes mismos, sino también a elevar la calidad ciudadana de los dominicanos y dominicanas con quienes habrán de interactuar.

No será una tarea fácil. Avanzamos en una República Dominicana atravesada por campañas de polarización, odio y desinformación, factores que inciden negativamente en cualquier intento de reforma profunda.

Aun así, este es, sin duda, un cambio paradigmático en la Policía Nacional que todos los ciudadanos debemos apoyar.

Adelante.