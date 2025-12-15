Senasa: repaso al tema corrupción

Creado: Actualizado:

Luego de que Rafael Trujillo convirtiera a la República Dominicana en una empresa de su propiedad personal y familiar, en los 20 año de gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina (1996-2000, 2004-2020) se produjo la más grande apropiación del patrimonio público que se haya hecho en toda la historia del país.

Los grandes capitales sustraídos al estado en esa época hoy están invisibilizados en fundaciones, masas accionarias de grandes empresas, franquicias de estaciones gasolineras, redes de estaciones de GLP, medios de comunicación, bancas de apuestas, dealers, y se dedican a sustentar la más grande estructura de desinformación y polarización política que haya existido en el país, que se usa como alfombra para que Leonel Fernández u otro de su grupo que sirva a sus designios, trate de ganar el poder en 2028.

Aunque los grandes desmontes de activos públicos hacia grupos particulares, los de Trujillo y Leonel y Danilo, son los más grandes que se han producido en toda la historia del país, desde el nacimiento de la República -con muy escasas excepciones- en la gestión pública siempre hubo corrupción e impunidad, que es el paraguas que la protege y estimula.

En los tiempos modernos, tras la tiranía trujillista, la corrupción fue prácticamente norma en los 12 años de Joaquín Balaguer, quien ante los escándalos que trascendían tuvo el cinismo de decir que los despojos de los bienes públicos se detenían “en la puerta de su despacho”, como si en su condición de jefe del Poder Ejecutivo no fuera constitucionalmente y por leyes adjetivas responsable de defender el patrimonio público y velar porque en lo relativo a la materia fueran cumplidas las disposiciones legales.

Luego vinieron los 20 años de gobierno del PLD, bajo los binomios presidenciales Leonel Fernández-Rafael Alburquerque Castro y Danilo Medina-Margarita Cedeño de Fernández quienes llegaron al poder con la clara estrategia de mantenerse no sólo durante dos décadas sino por 40 años, desde 2004 hasta 2044, proclamó Fernández.

Google está atiborrado de los grandes casos de corrupción ocurridos en los gobiernos del PLD de Fernández y de Medina, apañados por un sistema judicial, contralor y electoral secuestrados por el partido de gobierno y una captura de prensa que les calló o asordinó sus escándalos.

Sería inagotable ejercicio enumerar ahora parte de todos esos casos, pero podemos sintetizarlos con las palabras de un fundamental dirigente del partido y de los gobiernos peledeístas, el director de Estrategia Política y de Desarrollo de los gobiernos, Temístocles Montás, quien repasando el tránsito del partido por el gobierno dijo en una conferencia que en el PLD “el dinero lo ha corrompido todo”, El Caribe, 3 de octubre 2016.

La corrupción, usada por la política y núcleos empresariales para inventarse y reinventarse, nos ha acompañado en toda la vida republicana, como acciones de despojo del erario y en perjuicio de bienes privados.

Desde 2020 el gobierno del presidente Luis Abinader se propuso como prioridad que el Ministerio Público sea un ente independiente para que actúe como motor propulsor del saneamiento del Poder Judicial.

Ahora que con el caso SENASA se ha producido un grande escándalo nacional, debe subrayarse que lo fundamental es el rumbo Abinader de independencia de todos los poderes del estado, empezando por el judicial, siguiendo con el electoral y el contralor interno y externo.

Es muy importante que el presidente haya puntualizado desde que iba para el gobierno que tiene amigos, pero no cómplices, y que los hijos del doctor José Rafael Abinader honren el protocolo de que las empresas familiares no hagan negocios con el estado, pero el rumbo fundamental a mantener es la vigencia de la institucionalidad.