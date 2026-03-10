Cien años de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y República Oriental del Uruguay

Publicado por Guillermo Peña Capellán Creado: Actualizado:

República Dominicana y Uruguay conmemoraron el 27 de noviembre de 2025 un centenario de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Un siglo de relaciones bilaterales caracterizadas por la amistad, el respeto mutuo y el comercio.

El primer representante dominicano en Uruguay fue el escritor Tulio Manuel Cestero, el cual tenía el cargo de ministro plenipotenciario (denominación de la época equivalente a embajador). En cambio, su homólogo fue la poeta Juana de Ibarbourou, también conocida como “Juana de América”.

Recientemente, el distinguido embajador Ramón Dionicio Ditren Flores puso a circular el libro “De Cesteros a nuestros días. Cien años de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Oriental del Uruguay”, el cual pone de relieve la historia diplomática dominico-uruguaya.

En palabras del autor Ditrén: “El libro pretende ser aporte a las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Uruguay para seguir consolidando el reconocimiento mutuo, la cooperación y el desarrollo de relaciones bilaterales sólidas”.

Por su parte, el embajador dominicano en Uruguay, Fidel Santana, en la puesta a circulación del libro destacó lo siguiente: “Uruguay siempre ha estado al lado de la República Dominicana, tanto en los buenos momentos como en las dificultades. Esta obra del embajador Ditren es un valiosísimo aporte a la historia diplomática de ambos países.”

Las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Uruguay se han ido fortaleciendo a través de los años. Siete acontecimientos históricos relevantes de este siglo de relaciones diplomáticas citadas por el libro son:

· 1876. El Gobierno de Uruguay responde favorablemente a la propuesta dominicana de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Aunque no hay registro de su firma definitiva, se establece un antecedente fundamental para la relación bilateral.

· 1892. Creación del Consulado General de República Dominicana en Montevideo. Nombramiento de Francisco F. Paesini como Cónsul General.

· 1904. Firma del Tratado de Arbitraje entre República Dominicana y Uruguay.

· 1924. República Dominicana solicita formalmente el plácet al gobierno uruguayo para el nombramiento de Tulio Cestero como Enviado Extraordinario y ministro plenipotenciario en Uruguay.

· 1925. Resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo nombrando una calle “Uruguay” en conmemoración del centenario de la historia política uruguaya.

· 1927. República Dominicana informa sobre la decisión de nombrar una calle “República Dominicana” en Montevideo.

· 1982. Se establece formalmente una embajada residente de República Dominicana en Uruguay.

La línea de tiempo de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Uruguay constituye una pieza histórica clave del libro del embajador Ditren. Este libro es un gran aporte a la historia dominico-uruguaya.

Celebremos este siglo de relaciones bilaterales renovando las relaciones diplomáticas con nuevos acuerdos comerciales en materia agropecuaria, social, democrática, turística y empresarial. Hago este llamado a los presidentes Luis Abinader y Yamandú Orsi.