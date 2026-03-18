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El congreso de la ADP.- A partir de hoy, y hasta el próximo 14 de abril, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dará inicio al Primer Congreso “La Educación Pensada desde el Magisterio”, una jornada de reflexión para mejorar la educación pública, como la describió el presidente de ese gremio Eduardo Hidalgo, en la que participarán 115,000 docentes. Para hacer posible este evento, en el que la ADP dice que se analizará el escaso aprendizaje de los estudiantes de las escuelas públicas y sus posibles soluciones, los maestros dejarán de impartir docencia en los 7,931 centros educativos conque cuenta el sistema afectando a 2.8 millones de estudiantes, lo que fue autorizado por el Ministerio de Educación mediante una circular firmada por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos.

Opinión Desahogo Claudio Acosta

Según lo que explicó Rafael Félix, miembro del Comité Ejecutivo de la ADP y organizador de la actividad, se analizarán “décadas de planes abandonados, sin continuidad y con escasos resultados de aprendizaje”. Y señaló que el Congreso que arrancó hoy, será un espacio del que surgirá una propuesta educativa desde la voz de la experiencia del magisterio dominicano. Ojalá fuera verdad tanta belleza, que los maestros puedan hacer ese valioso aporte a nuestra educación pública, la misma que han contribuido a degradar con sus recurrentes paralizaciones de docencia por cualquier quítame esta paja, y su falta de compromiso con sus estudiantes. ¿Serán los maestros capaces de aprovechar ese “espacio de reflexión” para hacerse la siempre necesaria autocrítica y asumir la cuota de responsabilidad que les corresponde por el estado actual de la educación pública dominicana, entre las peores de la región? Sería lo correcto, conocido el daño que esas paralizaciones hacen al cumplimiento del calendario escolar, pero no me hago muchas ilusiones con un sindicato que para analizar el escaso aprendizaje en las escuelas públicas prefiere sacrificar a sus estudiantes privándolos de lo que mas necesitan: recibir docencia.