Creado: Actualizado:

¿Cuál es la característica clave para yo saber si mi dolor es en cadera o en región lumbar?

Su localización. El dolor lumbar está ubicado en la parte posterior dígase en la espalda baja y el dolor de cadera, se centra por lo general en los lados de los glúteos o en la parte anterior y superior del muslo.

¿El dolor puede sentirse en otro lugar que no sea la cadera y en la espalda baja?

Sí, claro. Muchas veces puede migrarse a los glúteos, al muslo, a las rodillas, etc. Esto puede deberse a que todo ese complejo estructural está muy próximo entre sí y comparten músculos, nervios y algunas funciones.

Vivir El tratamiento adecuado para el dolor lumbar Hospital General de la Plaza de la Salud

¿Tengo que estar obligatoriamente en reposo absoluto si presento ese tipo dolor?

No, para nada. De hecho, una de las indicaciones de tratamiento son las movilizaciones e introducción del ejercicio a las actividades del paciente, con el fin de fortalecer la región y brindarle una mayor estabilidad a la articulación.

¿Cuándo debo preocuparme y consultar con un profesional?

Si el dolor es intenso, si persiste o no mejora con el paso de los días.