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Pregunta de la lectora: ¿Confundimos el enamoramiento con el amor?

Respuesta de la terapeuta: Diversas investigaciones han propuesto que el amor romántico se puede explicar como un fenómeno adictivo que dura aproximadamente tres años.

Picazo y Cabrera-Reyes (2025) plantean que el enamoramiento es una adicción dado que se activan las mismas áreas cerebrales que provocan la cocaína u otras sustancias. Se producen sentimientos de placer, motivación y recompensa inmediata.

En los inicios, la persona se obsesiona, quiere estar junto al otro y saber de él constantemente. Se siente hechizada por el objeto de su deseo (Vuorisalmi,2026).

En ese periodo se incrementa la dopamina (hormona del placer) e impide a los enamorados ver que no ven. Para ellos, el otro es el ideal, su príncipe o princesa encantados y el amor de su vida; no se dan cuenta de las limitaciones ni de las características personales. Aparece la idealización.

El enamoramiento es la etapa de cometer locuras con la particularidad de que la parte inteligente del cerebro se bloquea, por lo que no se toman decisiones inteligentes.

Después del enamoramiento aparece el apego sereno que se siente por un compañero estable, acompañado de las hormonas oxitocina (amor y vínculo) y la va sopresina que fortalece el vínculo, el compromiso emocional y el sentido de pertenencia. En general, el amor apasionado se desvanece químicamente hacia el sentimiento de tranquilidad, seguridad y sosiego de las relaciones estables.

Los expertos recomiendan esperar un periodo de por los menos dos años antes de formalizar una relación.

El amor es una decisión consciente, reflexiva, congruente y de admiración mutua.