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Pregunta de la lectora: ¿El ejercicio de la respiración beneficia la salud?

Respuesta de la terapeuta: Las investigaciones han evidenciado los beneficios que reportan a la salud aprender a respirar y ejercitarla diariamente.

La respiración estimula el sistema nervioso vagal, pilar del sistema parasimpático encargado de calmarnos con cada exhalación prolongada. Cuando exhales piensa que estás en paz.

Sugiero que la exhalación sea por la boca, posicionándola como si fueras a apagar suavemente una velita. Cuando exhales, hazlo de manera que el tiempo sea el doble de la inhalación.

¿En qué beneficia la respiración? Ayuda a calmarse, reducir el estrés y a la calidad del sueño y el descanso. Además, mejora la memoria, la atención y la expresión de las emociones, regula la frecuencia cardíaca y la digestión.

La respiración abdominal o diafragmática causa una respuesta de relajación en nuestro cuerpo.

Podemos articular el cuerpo, el cerebro, el corazón y los pensamientos de manera armónica para favorecer el bienestar. Este dependerá, en gran medida, de los contenidos cognitivos que se sostienen de forma recurrente: cuando predominan pensamientos negativos, se activan respuestas asociadas al estrés, la ansiedad y el sufrimiento. Asimismo, al anticipar un problema, el cerebro no distingue con claridad entre lo real y lo imaginado, por lo que desencadena respuestas neuroquímicas que pueden generar malestar.

Practica la técnica de la respiración por lo menos cinco veces al día, con repeticiones de 30 a 50. Conviértela en un gran aliado de tu bienestar y calma.

Prolonga las inhalaciones si necesitas activarte. Si te sientes estresado, alarga las exhalaciones.

La respiración es tu alidada.