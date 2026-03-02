Consultorio de Familia: ¿Cómo se puede fortalecer el buen trato en la relación de pareja?

Creado: Actualizado:

Pregunta del lector: ¿Cómo se puede fortalecer el buen trato en la relación de pareja?

Respuesta de la terapeuta: El buen trato inicia por autotratarse bien. Implica sentir, expresarse y mirarse a sí mismo con afecto, respeto, compasión e intencionalidad positiva.

Sentir está asociado a la experiencia interna, de cómo reacciona el cuerpo cuando se activan las buenas sensaciones con relación a sí mismo y cuando se experimenta la valoración personal.

La autovaloración es la capacidad que tiene la persona de mirarse a sí misma con actitud de aceptación intencionada, es decir pensarse positivamente, reconocerse como alguien generoso y capaz de mirar al otro sin prejuicios ni desvalorizaciones.

¿Por qué mirarse con autocompasión? Porque hay que reconocer que las personas se equivocan, que cometen errores, que en algunos momentos de sus vidas se han quebrado y sucumbido a la tristeza. Es autoperdonarse sin criticarse, desvalorizarse ni autolesionarse. Ser sensible y reflexivo ayuda a construir la resiliencia.

Cuando las personas aprenden a tratarse bien, cuando superan las limitaciones e ideas erróneas sobre sí mismas y sobre la pareja, aparece la actitud bientratante. No se da aquello de lo que se carece.

Además, tratar bien implica sentirse libre y en confianza para comunicarse con claridad y expresar lo que se siente por el otro. Es abrir un espacio emocional cercano para intimar con el ser querido sin miedo al abandono, a la traición ni a ser atacado.

El buen trato en la pareja conlleva desarrollar habilidades y competencias como factor protector para la salud mental de ambos.

El buen trato debe ser recíproco. El que da, recibe.