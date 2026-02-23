Creado: Actualizado:

Pregunta del lector:

¿Por qué una persona enamorada no entiende de los consejos?

Respuesta de la terapeuta:

La persona enamorada no acepta comentarios, críticas, consejos, restricciones y, mucho menos, que le prohiban la relación. En el enamoramiento influyen la biología, la cultura y los patrones familiares. En la primera etapa del enamoramiento las personas no ven que no ven. Mirar con actitud crítica y reflexiva no es posible. Hay un aumento significativo de la dopamina que hace que los enamorados se obsesionen.

Gradualmente se involucran otros neurotransmisores como la adrenalina y la serotonina. Ambos vuelcan la atención sobre el otro, quieren estar juntos todo el tiempo, saber uno del otro constantemente, qué hacen, si almorzaron y cuáles son sus planes. El sexo es pasional, no se miden las consecuencias. La corteza prefrontal se obnubila, el juicio crítico se bloquea, no se establecen límites por lo que se asumen riesgos. El placer predomina por encima de todo.

El período del enamoramiento dura aproximadamente tres años. Posteriormente, la pareja comienza a verse tal cual es cada uno. Disminuye la dopamina, aparecen la oxitocina, la vasopresina y las endorfinas neurotransmisoras del amor, el apego y fortalecimiento del compromiso a largo plazo. Surge la vinculación.

La próxima etapa es para conocerse mejor, fortalecer y afianzar la relación y la intimidad emocional.

El enamoramiento tiene la función de capacitar para la elección de la pareja y procrear para la perpetuación de la especie como mandato evolutivo.

En fin, hay que esperar que transcurra el tiempo. Como dice el doctor Lucas Mathew, no se le pueden poner ventanas al mar.