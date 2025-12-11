Creado: Actualizado:

P: ¿Es cierto que el exceso de grasa abdominal puede detener las balas?

R: Según la historia romana los gladiadores consumían una dieta muy hipercalórica porque creían que el exceso de grasa abdominal les ofrecía protección contra las heridas de arma blanca. La grasa abdominal actúa como un aislante térmico para mantener la temperatura corporal; y, además, evita que los órganos internos sufran daños severos en caso de trauma cerrado ya que absorbe gran parte de la fuerza del impacto, como sucede en los traumatismos cerrados por accidentes de tránsito de los motoristas. Este efecto almohadilla del tejido adiposo también se observa en las heridas de armas blancas.

A medida que aumenta el grado de obesidad el peritoneo (membrana que reviste la cavidad abdominal y envuelve las vísceras) se vuelve más resistente al paso de las armas blancas, disminuyendo el daño de las vísceras y la necesidad de cirugía abdominal en los sujetos lesionados, siendo esta intervención quirúrgica dos veces más frecuente en las personas delgadas con heridas abdominales por armas de fuego (Bloom MB y col. J Surg Res. 2015).

Las heridas penetrantes por armas de fuego a nivel del tronco, comparadas con las causadas por armas blancas, producen más daño y aumentan el tiempo de hospitalización y en cuidados intensivos (Mejías C y col.

Trauma Surg Acute Care Open 2023). El manejo estándar de las heridas abdominales anteriores por armas de fuego es la laparotomía exploratoria (LE), una cirugía abdominal abierta que le permite al cirujano examinar directamente los órganos internos para determinar si hay algún daño o lesión.

No obstante, las personas con obesidad pudieran requerir menos LE, en vista de que el puntaje de severidad de la lesión abdominal por heridas de arma de fuego es menor (13 puntos); 23 puntos en los que tienen sobrepeso, y 31 puntos en los de peso corporal normal (Patel B y col. Cureus 2021). En conclusión, la grasa abdominal NUNCA podrá detener las balas como pregonan los profanos en las redes sociales.