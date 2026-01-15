Creado: Actualizado:

P: ¿Qué novedades hay en las Guías Alimentarias de los Estados Unidos 2025-2030 publicadas el pasado 7 de enero, 2026?

R: Algunos de los cambios introducidos en estas guías alimentarias han generado controversias entre los profesionales de la Nutrición, y han sido mal interpretadas por los profanos de la Nutrición que en las redes sociales festejan con algarabía como los plebeyos en el circo romano.

1- El plato ha sido sustituido por la antigua pirámide de la alimentación, que ahora se presenta invertida (¡es confusa y poco educativa!): la parte inferior (punta) incluye una menor cantidad de granos integrales, y en la parte superior (más amplia) están la carne de res y los lácteos enteros como fuentes de proteínas saludables, junto con aves, mariscos, nueces, soya y leguminosas. La carne de res ha sido clasificada en el grupo IIA (“probablemente cancerígena para los humanos”, pues, las evidencias son limitadas), cuyo consumo desmedido podría causar cáncer de colon-recto, próstata y páncreas, y por lo cual debería moderarse su ingesta (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, 2014).

2- Las recomendaciones diarias de proteínas han sido duplicadas, pasando ahora de 0.8 gramo/kg/día a 1.2-1.6 gramos/kg/día, para combatir la sarcopenia (pérdida de músculo y fuerza que puede ocurrir naturalmente con la edad). Pero si las fuentes de proteína elegidas son más altas en grasas saturadas podrían no ser buenas para la salud cardiovascular.

3- La mantequilla y el sebo de res ahora forman parte de las “grasas saludables” a pesar de que contienen 50% de grasa saturada, generando preocupación en la Asociación Americana de Cardiología.

4- Recomiendan consumir menos alcohol sin poner límites a la cantidad, como establecían las guías anteriores. Esto podría ser muy peligroso.

5- Afortunadamente se recomienda limitar los azúcares y evitar las comidas y bocadillos altamente procesados, empaquetados, preparados y listos para comer, ya que a menudo contienen azúcares añadidos y altos niveles de sodio (sal). Las guías son recomendaciones, no dogmas de fe… ¡Prudencia!