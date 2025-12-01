Creado: Actualizado:

Pregunta del lector: ¿Qué opina de la publicidad que muestra a una mujer maquillando sus moretones?

Respuesta de la terapeuta: La violencia ejercida contra las mujeres no se puede reducir al aspecto físico, también se practica sin dejar moretones ni fracturas con manifestaciones que se pueden considerar como tentativa de feminicidio, por ejemplo, los intentos de asfixia con ahorcamiento o introducirles la cabeza en un inodoro para que se ahoguen.

Los pellizcos, zarandeos, empujones, tirones de pelo y la retorcedura de los brazos son violencia física, estrategias que persiguen el mismo fin: hacer daño, doblegar y someter. El agresor tiene clara su intencionalidad, por lo que decide cómo, cuándo y dónde lo hace.

Los medios publicitarios deberían contar con un equipo con perspectiva de género que reconozca que existen otras formas de violencia destructivas emocionalmente, que afectan el concepto de sí misma de la mujer y que la aislan de su red de apoyo familiar y social.

Este tipo de publicidad invisibiliza la violencia psicológica por control, humillación, persecución, acoso y aislamiento. Además, no considera la violencia sexual y económica patrimonial.

Sería un aporte valioso que las agencias asignen a uno de sus creativos para que se sensibilice y conciencie para idear estrategias publicitarias con perspectiva de género. Esto conllevaría promover un mensaje dirigido a la concienciación para modificar creencias que normalizan, justifican y perpetúan la violencia.

Debe existir un diálogo y compromiso entre las agencias para actualizar sus estrategias publicitarias los días 25 de noviembre y 8 de marzo.

Las agencias creativas pueden constituirse en aliadas para promover el cambio.