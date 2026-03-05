Consultorio de Nutrición
P: ¿Por qué el plátano verde es un alimento nutritivo y saludable?
R: Las tablas comerciales de colores estándares clasifican al plátano según el grado de maduración en varias etapas: etapa 1(todo verde), 2 (verde con un rastro de amarillo), 3 (más verde que amarillo), 4 (más amarillo que verde), 5 (amarillo con un rastro de verde), 6 (completamente amarillo) y 7 (completamente amarillo con manchas marrones). El plátano verde es un alimento astringente que controla la diarrea por ser rico en pectina y taninos. Una taza de plátano verde hervido aporta 166 calorías, 1.5 gramos de proteínas, 40 gramos de almidón, 3 gramos de azúcar y 4 gramos de fibra. Por su bajo contenido de sodio y ser rico en magnesio y potasio ayuda a controlar la hipertensión arterial, reduciendo el riesgo de infarto y derrame cerebral. El plátano hervido tiene un índice glucémico bajo a medio (40-50). Hervirlo ayuda a mantener un impacto glucémico menor que otras formas de cocción, siendo una opción saludable, especialmente cuando está más verde (etapa 1) porque contiene más almidón resistente (AR).
El AR existe de manera natural en algunos alimentos y se forma cuando el alimento (plátano) ya cocido se guarda en la nevera, y al día siguiente se vuelve a calentar antes de consumirlo; no se digiere sino que le sirve de alimento a la microbiota (bacterias) intestinal, preserva la integridad de la mucosa intestinal, mejora la absorción de agua y “minerales” (sodio, potasio, magnesio, etc) de la dieta y reduce el colesterol (Aparicio-Saguilán et al. Food Production, Processing and Nutrition, 2024).
Para controlar mejor la glucemia se recomienda consumir el plátano acompañado de grasa (aceite de oliva, aguacate) y alimentos proteicos (huevo, leche, queso, pollo, sardina, etc), porque estos alimentos, al causar saciedad y retardar el vaciamiento gástrico, evitan las elevaciones bruscas del azúcar en sangre.
Se debe evitar la cocción prolongada porque facilita la digestión y eleva más la glucemia. El plátano verde es un alimento seguro para quienes padecen diabetes.