P: ¿Se puede prevenir el cáncer de mama?

R: Se estima que una de cada ocho mujeres en el mundo recibirá el diagnóstico de cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. A pesar de que existen algunos factores incontrolables (genética y antecedentes familiares) el cáncer de mama se podría prevenir con la introducción de pequeños cambios en el estilo de vida como el consumo de una dieta saludable y la actividad física. La ingesta abundante de frutas y verduras (ricas en bioflavonoides y otros antioxidantes) junto a la actividad física regular reducen el riesgo de padecer cáncer de mama, afecciones cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas.

La dieta mediterránea, rica en cereales integrales, legumbres, aceite de oliva, frutos secos, semillas, verduras y frutas, y pobre en lácteos y carne de res, reduce el riesgo de cáncer de mama. Según un estudio epidemiólogo realizado en casi 92 mil mujeres el consumo de una dieta basada en plantas (verduras de hojas verdes oscuras, bayas y otros alimentos ricos en flavonoides, betacaroteno y carotenoides) reduce en un 15% el riesgo de desarrollar cáncer de mama (American Journal of Clinical Nutrition). Los granos integrales por ser cardiosaludables son esenciales para las sobrevivientes del cáncer de mama, debido a que a veces el tratamiento puede dañar el corazón. Las fibras de los granos integrales, las frutas y las verduras ayudan a excretar el exceso de estrógenos a través de las heces. La sustitución de la carne de res, los embutidos y otras carnes procesadas por canes de pollo y pescado previenen el cáncer de mama porque son fuentes de proteína magra. Se recomienda sustituir las grasas saturadas de leche entera, mantequilla y margarinas de barra por los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados azules (atún, salmón, sardina, etc), frutos secos, aguacate y linaza ya que reducen la inflamación y favorecen la salud del corazón y del cerebro. Es recomendable, además, evitar el alcohol y los azúcares. Mujer, protege tu salud siempre...