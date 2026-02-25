Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿Cuál será el valor más relevante de la creación del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana?

R. Los valores naturales que descollan y que ninguna otra provincia de la geografía patria podría superar, reside en la variedad de especies arbóreas y de ecosistemas que podría exhibir y recrear, pues la colina del valle donde seguro estará emplazado, es fruto del levantamiento del fondo del mar y convertido en la planicie que une los valles del Artibonito en territorio haitiano y el de San Juan en territorio dominicano. Es decir, en el pasado, cuando la isla de Santo Domingo era un archipiélago, el espacio ocupado hoy por la ciudad de San Juan de la Maguana, estaba en el fondo del mar, separando las islas de la Cordillera Central y la Sierra de Neiba, conformando un enorme lago que hoy se extendería entre las desembocaduras de los ríos Távara (que fue la anterior desembocadura del Río San Juan), en territorio hoy dominicano y el Río Artibonito, hoy en el territorio vecino de Haití.

Es decir, la variedad de árboles ribereños, como el Caracolí (Lisiloma latisilicua), hoy casi desaparecido, la Ceiba (Ceiba pentandra) y la Javilla (Hura crepitans), así como aquellos que conformaban los múltiples bosques de transición, entre húmedo, seco y muy seco, donde reinaba la Bahitoa (Phillostylon ramnoides), el Guaconejo (Amyris balsamifera) y el Candelón (Senegalia skleroxyla), claro, sin dejar de mencionar el Guayacán (Guaiacum officinale), una de las maderas más duras del mundo, entre decenas y decenas de plantas espinosas y cactáceas.

Pero la variedad de especies florísticas de San Juan y la Región Sur–Central es aún tan diversa como desconocida, pues la variedad de ecosistemas es tan amplia que va desde casi el desierto, hasta los bosques de coníferas, donde reina imponente el Pino Criollo (Pinus occidentalis).