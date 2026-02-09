Creado: Actualizado:

Pregunta del lector: ¿Cuáles son las claves para cambiar?

Respuesta de la terapeuta: A través de la evolución, los seres humanos desarrollaron las emociones, los sentimientos y el intelecto que interactúan continuamente y constituyen los cimientos de la personalidad.

El entorno familiar y social influyen en el proceso de desarrollo. Con quién nos relacionamos, cómo nos tratan y qué nos dicen, forman parte de nuestro ecosistema evolutivo. Nuestras respuestas son condicionadas por los estados emocionales (instintivas), sentimientos (estados corporales, experiencias subjetivas) y pensamientos (procesos cognitivos). Creamos una identidad (quién soy).

Entre los cuatro a seis años y los catorce y dieciséis ocurre un proceso natural llamado poda neuronal mediante el cual el cerebro decide, de manera natural, crear rutas neuronales, que son las que se usan la mayor parte del tiempo y desechan las que no utilizamos. Estas rutas incluyen las emociones, los sentimientos, los pensamientos y, en consecuencia, nuestras respuestas y nuestro carácter.

Lo interesante es reconocer que deseamos cambiar por las razones que sean, pero para bien, consideremos el proceso de podas neuronales artificiales, como le llama la doctora Ana Asencio, quien plantea que podemos hacerlas para crear nuevas rutas neuronales y ejercitar el cambio durante tres meses.

Con el fin, tenemos que sacar todo lo que nos desconcierta y revisar cómo estamos procesando todas las informaciones en torno a nuestras preocupaciones.

Cambiar requiere de tiempo y esfuerzo ya que el cerebro automatizó todo lo que usted había aprendido. Procede conectar nuevas redes neuronales y sostener el cambio con su persistencia.

Cree que, con su decisión y voluntad, será posible.