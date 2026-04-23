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P: ¿Es cierto que tomar una cucharada de aceite de coco en ayunas ayuda a controlar el azúcar en sangre?

R: No existe evidencia científica sólida que respalde el uso del aceite de coco en ayunas como un método eficaz o seguro para controlar el azúcar en personas con diabetes. Este aceite no causa saciedad ni controla los antojos como se piensa, ya que no aporta fibra ni proteína, dos piezas que sostienen la saciedad útil. La saciedad se consigue incluyendo en cada comida alimentos ricos en fibras (vegetales, frutas y granos integrales), proteínas (sardina, atún, salmón, huevo, leche descremada, yogur, etc) y grasas saludables (aguacate, nueces, aceites de oliva o de canola).

El consumo de una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua fresca una hora antes de la comida causa saciedad y ayuda a controlar los antojos. La mayoría de los estudios que sugieren beneficios (mejor sensibilidad a la insulina) se han realizado en animales. En humanos, algunos metaanálisis indican que el aceite de coco no cambia significativamente los niveles de glucosa en ayunas e incluso podría ser perjudicial para el control glucémico a largo plazo (Dhanasekara C y col. Science Direct 2022; 32). Otras investigaciones señalan que este aceite puede aumentar los niveles de azúcar después de las comidas al disminuir la respuesta de la insulina. Aunque mucha gente cree que mejora la salud cardiovascular, los estudios muestran resultados contradictorios e incluso efectos contrarios. El aceite de coco contiene un 90 % de grasa saturada (principalmente, ácido láurico), y su consumo regular puede elevar los niveles de colesterol LDL (“colesterol malo”), lo que incrementa el riesgo de enfermedades del corazón, una complicación ya frecuente en pacientes con diabetes. Una sola cucharada de aceite de coco aporta unas 120 calorías, pudiendo dificultar el control de la obesidad. Por otro lado, su consumo en ayunas puede causar molestias gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal o náuseas en algunas personas. ¿Seguirás tomando aceite de coco en ayunas? Tu decides.