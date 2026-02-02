Crecimiento de la economía y el precio del dinero

Creado: Actualizado:

El volumen del PIB real aumento 2.1% en 2025, la rebaja fue de 2.9 puntos porcentuales respecto al anterior, lo explica, principalmente, la pérdida de dinamismo de la demanda interna, al crecimiento detrajo puntos porcentuales mientras sumó el sector exterior neto por el comportamiento del comercio exterior, las importaciones de bienes interanual decrecieron -0.21%, coherente con la desaceleración del consumo y la inversión, y las exportaciones de bienes interanual aumentaron 13.41%.

La variación de precios (el llamado deflactor del PIB) interanual fue de 4.2% hasta septiembre, con lo que a precios corrientes el PIB creció 6.3% en 2025.

Refuerzan las perspectivas las previsiones del Banco Central, FMI y Banco Mundial, coinciden en que la economía crecerá alrededor de su potencial en 2026, no obstante, el complejo contexto internacional. El objetivo del gobierno de Luis Abinader es iniciar un nuevo ciclo de expansión de la economía con creación de empleos, parecido al de los años 2021-2024, se caracterizó, no solo por un crecimiento agregado sólido, también por un rápido avance en términos per cápita superior al de la los países de la región.

Están en marcha medidas monetarias destinadas a acelerar el consumo de las familias e inversión de las empresas, en el segundo semestre de 2025 el Banco Central redujo en 50 puntos básicos de forma acumulada su tasa de referencia, y el programa de provisión de liquidez de RD$81 mil millones aprobado por la Junta Monetaria par financiar sectores productivos en condiciones favorables.

Para mantener que los bancos múltiples presten más a final de enero el Banco Central dejó sin variación el precio del dinero en 5.25% anual, para la medida se apoyó, exclusivamente, en las estadísticas y su lectura técnica, la inflación general interanual aumentó 4.95 % y la inflación subyacente 4.85 %, con pronóstico de que se mantendrán dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % a final de 2026.

Con la medida se mantiene lo que dicen las estadísticas monetarias: la economía ha tenido y tiene suficiente liquidez para impulsar el consumo de las familias e inversión de las empresas, en 2025 la base monetaria restringida interanual aumento 4.2% y 13.5% la ampliada, que suma la restringida, valores en circulación y diferentes depósitos en el Banco Central. El medio circulante (M1), dinero en circulación más depósitos en cuenta corriente, creció 10.6%, y la oferta monetaria ampliada (M2), que suma M1 y diferentes valores, aumentó interanual 9.6%.

Termino esta entrega con la siguiente reflexión. El comportamiento del precio del petróleo y derivados refuerza el perfil expansivo de nuestra economía en 2026, el pronóstico es que continuará con tendencia descendente por exceso de inventario, principalmente en los Estados Unidos, excedente que aumentó con buena parte de los 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad que Venezuela entregó a Trump recientemente.

La reducción de precio nos beneficia, además de ser viento de cola para el crecimiento de la economía, ahorramos divisas, esto último nos lo cuenta la historia reciente. En 2024 por el barril pagamos un precio medio de US$63,56, menos en 2025, US$60, y este año podría ser similar o menos, reduciéndose la factura de petróleo y derivados importados, en el valor total de las importaciones de bienes representó 17.5% en 2023, bajó a 15.9% en 2024 y a 15% en 2025.

No obstante el país haber reducido la dependencia petrolera, en el 2000 consumíamos 2,040 barriles por cada millón de dólares de PIB, 0.819 barriles en 2015 y 0.598 barriles en 2024, es decir, en 24 años República Dominicana aumentó su eficiencia energética petrolífera en 71% y 27% entre 2015 y 2024.