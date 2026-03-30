Crisis petrolera y la medida de Luis Abinader

Creado: Actualizado:

Las “jabas” de la crisis petrolera las cargan los que menos tienen.

El presidente Luis Abinader anunció varias medidas para aminorar el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía nacional; sin embargo, los expertos las tildan de insuficientes e injustas porque, como es costumbre, recaerán sobre los hombros del pueblo dominicano.

Abinader, de quien se afirma que gobierna siguiendo los dictámenes de los grupos empresariales, no ha tocado los privilegios concedidos a los sectores más poderosos. Al igual que en gestiones anteriores, ha optado por cargar a los trabajadores y empleados con el costo de la crisis.

De acuerdo con los analistas, decisiones como suspender el pago del anticipo a las pequeñas y medianas empresas, o retirar de una vez los subsidios a las multinacionales mineras como la Barrick Gold y a las grandes corporaciones turísticas, permitirían al mandatario ser más equitativo y consecuente con el pueblo que depositó su confianza en él.

El descontento es palpable. Los reclamos de los compradores en supermercados, mercados, farmacias y establecimientos de todo tipo son el termómetro del alza desmedida en los productos básicos. Desde restaurantes y gasolineras hasta panaderías y buhoneros, todos sienten el rigor de una inflación que no da tregua.

La guerra en Medio Oriente, auspiciada por Israel y los Estados Unidos con el claro objetivo de desarticular el régimen de los Ayatolás en Irán e imponer otro sumiso a los intereses del imperio norteamericano, ha fracturado el tránsito del crudo. Esta maniobra geopolítica ha disparado los precios de los carburantes a nivel mundial, transfiriendo el costo de sus ambiciones de poder directamente a las costillas de la República Dominicana, América Latina y el Caribe.