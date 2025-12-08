Desmenuzando temas económicos para entenderlos mejor

Creado: Actualizado:

Amigo Lector:

En esta oportunidad trataré de desmenuzar algunos temas económicos, que en la actualidad están causando gran consternación en nuestro país; lo hare bajo un formato entendible para Ustedes, sean economistas o no. Veamos:

1-LA INFLACIÓN NO ES NUEVA. Este desastre, creado por el ser humano, ha atormentado a las civilizaciones al menos desde la Antigua Roma.

a)-Para pagar sus gastos extravagantes, el emperador romano Nerón, en el siglo I, degradó la moneda romana, el Denario. ¿Cómo lo hizo? Reemplazando la plata, que era valiosa, con cobre, que no lo era. Y eso fue solo el comienzo. Los gobiernos corruptos de Roma degradaban la moneda regularmente. De ahí que, para el siglo IV, el precio del trigo era dos millones de veces más alto que a mediados del siglo II. Para el siglo V, Roma estaba quebrada, no por la invasión de los bárbaros, sino por la inflación.

b)-En el siglo XVI, el rey Enrique VIII de Inglaterra hizo esencialmente lo mismo con la moneda inglesa para pagar sus guerras, divorcios y excesos.

En lo que se conoció como la Gran Degradación, los precios de los alimentos se dispararon. Finalmente, Enrique dejó a su hija, la reina Isabel I, la tarea de arreglar el desastre emitiendo una nueva moneda de alta calidad, lo que preparó el camino para que Inglaterra emergiera como una gran potencia.

c)-El Congreso Continental de la Revolución norteamericana intentó imprimir dinero para resolver sus problemas financieros pagando a los soldados con papel moneda, sin “respaldo tangible” (inorgánicos).

La primera moneda estadounidense, el dólar Continental, fue tan sobreimpresa que se convirtió en “confeti”, colapsando en una hiperinflación total. Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, salvó la situación vinculando el dólar al oro.

Como podemos apreciar, cuando se cualquierizan las monedas, estas colapsan, Por ende, figuras como Isabel I y Alexander Hamilton son raras.

d)-En la década de 1920, la impresión descontrolada de dinero, por parte de la República de Weimar, en Alemania llevó a la hiperinflación, al colapso económico y, finalmente, al ascenso de Adolf Hitler. En Latinoamérica el caso más emblemático lo fue Argentina, alguna vez el país más próspero de Sudamérica, nunca se recuperó realmente de su impresión masiva de dinero en la década de 1950. Zimbabue, hoy uno de los países más pobres y corruptos de África, es famoso por su billete de cien billones de dólares.

Don Milton Friedman nos decía: “Busca la causa del colapso de una sociedad y usualmente encontrarás la palabra con “i”.

2-ENTONCES, ¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA INFLACIÓN?

Hay dos tipos de Inflación: La no monetaria y monetaria.

a)-Cuando un huracán golpea el Golfo de México e interrumpe la producción de combustible, el precio de la gasolina sube. Esto es inflación no monetaria: el aumento de precios debido a un evento externo. Con el tiempo, el mercado se recupera y los precios se normalizan.

b)-La inflación monetaria es algo completamente diferente. Es la distorsión de los precios que ocurre cuando el dinero pierde valor. Es esa sensación de que algo no está bien. ¿Por qué mi compra semanal, que antes costaba RD$1000, ahora cuesta RD$2000?

Porque tu dinero está perdiendo valor. No es que los plátanos se hayan vuelto más valiosos. Es que tu dinero vale menos. Por ende, la tasa esta al RD$66.00 por un Dólar estadounidense.

Esta devaluación lenta del peso es la razón por la que los jóvenes hoy apenas pueden pagar el alquiler cuando, años atrás, sus padres, que ganaban muchos menos pesos, podían comprar una casa.

Amigo Lector, tratando de no pecar de Agorero ni Conspiranoico, podría preguntarte: ¿Te sientes estafado por esa devaluación?; Si lo has sido, no te critico por ello.

c)-En el “Coloso del Norte” su 37.º presidente, Richard Nixon, fue el culpable de sacarlos del patrón oro en 1971, que, como explique anteriormente, Alexander Hamilton había establecido dos siglos antes. Esto permitió que el gobierno federal imprimiera dólares prácticamente a voluntad.

d)-Si el dólar estadounidense hubiera permanecido vinculado al oro, se estima que la economía actual sería al menos un 50% más grande de lo que es. En un universo sin inflación, los norteamericanos podrían comprar esa casa, a intereses y pagos mensuales asequibles a tus ingresos. Este axioma también aplica nuestro país, la Republica Dominicana.

Entonces, ¿a qué está vinculado el valor del dólar ahora, si no lo es al oro? A nada más que la Fé de que el dinero que tienes hoy valdrá lo mismo mañana, el próximo año y el siguiente. Pero es cada vez más difícil mantener esa Fé mientras el gobierno de EE. UU. imprime billones de dólares para pagar su gasto descontrolado.

e)-Amigo Lector, en nuestro caso, también el efecto más devastador de la inflación es su impacto en la confianza social. El dinero, después de todo, fue inventado para permitir el comercio entre desconocidos, proporcionando así, una unidad de valor mutuamente aceptada.

Es un facilitador de confianza. Sin esa confianza, el comercio, las relaciones sociales y la vida tal como la conocemos se desmoronan. Pregunto: ¿Estamos condenados a ese destino?

No. Igual que Inglaterra no lo estuvo, ni Estados Unidos en sus inicios.

Debemos volver a vincular el Peso Dominicano a un ancla estable: el oro u otro estándar confiable. El momento de iniciar ese debate es ahora.

3-DÉFICITS, DEUDA NACIONAL Y PRESUPUESTOS

Ustedes, amigos lectores, comprenderán que, los gobiernos deben tomar decisiones cuidadosas sobre el gasto y el endeudamiento. Los déficits presupuestarios constantes y el crecimiento de la deuda nacional pueden afectar la estabilidad económica, las oportunidades personales y el futuro financiero de un país.

a)-Los déficits presupuestarios surgen cuando un gobierno gasta más de lo que recauda, y esa diferencia se cubre mediante endeudamiento, lo que incrementa la deuda nacional. A medida que la deuda crece, también lo hacen los pagos de intereses, que absorben una mayor parte del presupuesto y reducen la capacidad del gobierno para financiar programas públicos o responder a emergencias económicas. Cuando el gobierno se endeuda mediante valores financieros —como bonos y otros instrumentos— obtiene liquidez inmediata, pero asume obligaciones futuras que pueden presionar las finanzas públicas si los inversionistas exigen tasas más altas o si el volumen de deuda se vuelve difícil de manejar.

b)-El concepto de incumplimiento (default) se aplica cuando un deudor no puede cumplir con sus pagos: a nivel nacional implica dejar de pagar intereses o principal de la deuda soberana, lo que puede provocar crisis financieras; a nivel personal ocurre cuando un individuo no paga sus préstamos, afectando su historial crediticio y acceso futuro al financiamiento. Un déficit personal se parece al déficit nacional en que ambos reflejan gastar más de lo que ingresa, pero difieren en que: las personas no pueden emitir deuda ilimitadamente ni crear dinero, mientras que los gobiernos sí tienen herramientas macroeconómicas para manejar sus obligaciones.

c)-En la República Dominicana, el presupuesto nacional se formula cuando el Poder Ejecutivo presenta al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, que luego es debatido y aprobado. Su financiamiento proviene principalmente de ingresos tributarios, complementados por endeudamiento interno y externo cuando los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto público. Además, aunque el Banco Central no financia directamente al gobierno, desempeña un papel esencial en la estabilidad monetaria mediante políticas que influyen en las tasas de interés, la liquidez y el costo del financiamiento, factores que inciden indirectamente en la sostenibilidad fiscal del país.

4-¿DE DÓNDE OBTIENE DINERO EL GOBIERNO?

Amigo Lector, probablemente sales al mundo y trabajas a cambio de un salario, lo que te permite comprar bienes y servicios.

Puedes trabajar en una fábrica construyendo autos, como ingeniero escribiendo software, en una granja cultivando alimentos o en una tienda vendiendo esos alimentos.

Ganas dinero y construyes riqueza gracias a tu esfuerzo, experiencia, habilidades y toma de riesgos. Ahora bien: ¿Cómo obtiene dinero el gobierno?

a)-Podríamos preguntarnos todas estas interrogantes:

¿El ministerio de industria, comercio y MIPYMES, fabrica computadoras, teléfonos y televisores y los vende a millones de clientes?

¿El INTRANT construye aviones, trenes y automóviles que generan miles de millones en ingresos?

¿El Ministerio de Agricultura y Ganadería cultiva comida, abre supermercados y vende alimentos a los compradores?

No, no y… no. Y, por cierto, ¡no queremos que lo hagan!

Entonces, ¿de dónde obtiene realmente su dinero cualquier gobierno?

¡SIMPLEMENTE LO TOMA!

b)-Sí: el gobierno no gana dinero, lo toma. Además, no crea riqueza, consume riqueza. Mas del el 85% de los “ingresos” del gobierno no provienen de actividades productivas, sino del dinero que nos quita a ti y a mí, más el “Fiao” compulsivo que ejercita cada día.

c)-Casi todo esto proviene de impuestos: impuestos sobre la renta, impuestos del Seguro Social, impuestos para las ARS, impuestos al consumo y otros impuestos, como el infame IPI y sus acólitos. Además, luego el gobierno mueve ese dinero “ASIGUN” …… lo que quiera. Y aun así, nunca es suficiente.

5-CONCLUSIONES:

Cuando el gobierno gasta de más, vuelve a quitarnos más al “imprimir” dinero, lo que reduce nuestro poder adquisitivo. Eso significa que tu salario, que antes alcanzaba para pagar renta y comida, ahora apenas cubre lo básico.

Ya sea que el gobierno te quite directamente o a través de la pérdida de valor de tu dinero, terminas peor. Tienes que trabajar más por menos, mientras el gobierno te pide más. Pero el camino hacia la prosperidad es un gobierno que te pida menos para que puedas conservar más. Porque todo lo que hace el gobierno se hace a tu costa, literalmente.

La República Dominicana enfrenta desafíos muy similares a los que describe el texto: inflación persistente, deuda creciente, déficits fiscales recurrentes.

Un Estado que depende fuertemente de impuestos y endeudamiento para financiarse implica replantear cómo el gobierno gasta, recauda y maneja la estabilidad monetaria. Para mi próxima entrega, les presentare un esquema de propuestas aplicables para “paliar” los efectos traumáticos, para nuestra economía, que producen estos desaguisados.