‘Dos calles’, en la zona colonial… ¡para tí!

Creado: Actualizado:

“Por allá por el 1987 –comenta Herminio a su alter ego Píndaro-, mientras me encontraba en mi despacho en la Cervecería Nacional Dominicana, una sonriente joven y futura gran profesional hizo su entrada con una meta: Lograr que la orientara en el montaje de un audiovisual que le habría de servir para presentar su investigación: “Antiguo Hotel Jaragua… Apuntes para una evaluación”, para optar por su título de arquitecta en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu)… Era nada más y nada menos que la hoy emprendedora artística Lidia León, mi querida prima… Quizás por las horas de vuelo que tenía yo en ese terreno en que ella empezaba a incursionar, y por el cariño hacia ella, el reto me fue fácil de aceptar… Su presentación fue un éxito y el 21 de Abril del año siguiente se recibió como ‘arquitecto’... Estaba iniciando a fortalecer las bases de su sueño… Sus fibras artísticas estaban empezando a brotar y, con el correr de los años, también dio paso a su Fundación Lileón… Un esfuerzo llamado a impulsar iniciativas basadas en una conceptualización muy definida y con un horizonte muy claro”… “Y… ¿La has visto últimamente?” –me cuestiona Píndaro-... “¡Así es! –le respondo-… Hace un poco tiempo me enteré que en plena Zona Colonial ella había decidido hacer su ‘bunker artístico’, desde el cual ella podrá disfrutar con plenitud de cada uno de los aspectos soñados… Después de dos experiencias internacionales con su arte en Venecia, parece que su sueño se está haciendo realidad… La idea de encontrarme con ella nace de que ya me han comentado que en este pasado año ha tenido momentos en que ha querido ‘tirar la toalla’ y que su espíritu se ha visto fortalecido por las palabras de aliento que ha recibido, y no me he querido quedar atrás”.

“¿Por qué ‘Dos Calles’?” – cuestiona Píndaro-… La voz de Lidia surge de forma espontánea y muy segura de sí misma: “¡Es la esquina de las calles Salomé Ureña y Hostos! –exclama-… Es una casa, que su frente nos recuerda lo hogareño y con sus pisos interiores nos transporta a una época de añoranzas… Hemos buscado que los visitantes se sientan en comunidad… Hace un año iniciamos con el primero de seis proyectos artísticos relacionados a la trayectoria y legado de Salomé Ureña… ‘Palabras y silencio’ –según la curadora de esta primera etapa- propone un universo en el que los poemas no solo se leen, sino que también se habitan, se sienten y se escuchan, activando mente, cuerpo y espíritu… hasta convertir cada verso en una experiencia plena… “¡Papi está aquí, en cada rincón de esta casa!” –exclama Lidia, al recordar a su padre don José León, nuestro muy querido y recordado ‘tío José’… Al caminar a través de ella el aroma a magnolia te arropa… “¡Era su flor preferida!” –exclama con nostalgia-… “Además, hay una herencia musical en este proyecto que iremos descubriendo en los proyectos que formarán parte de este esfuerzo” –expresa-.

“Dos Calles –comenta Herminio- brinda al visitante una instalación inmersiva que le invita a ser valiente y adentrarse en el espacio más íntimo de Salomé y escuchar sus poesías… Le lleva, además, a conocer aquellos lugares en que Salomé Ureña pernoctó a lo largo de su vida y hasta su muerte… Este esfuerzo ha sido concebido para hacer equipo con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que ofrece a quienes así lo deseen la posibilidad de, haciendo uso de un mapa diseñado para ello, seguir caminando aquellos lugares que resaltan la imagen de Salomé y, a través de un código QR escuchar las informaciones sobre esos puntos deseados… Chavón, Escuela de Diseño, está presente con ‘Saca el poeta que hay en ti’, uno de sus interesantes proyectos a través del cual tú puedes transparentar tus sentimientos artísticos al momento de participar de él, y escribir el poema te pueda surgir y colgarlo del techo en uno de los hilos de colores para estos fines… Por ejemplo, uno de ellos lee: ‘Al final, todo se acomoda, Dios dirige, la vida sigue’… Otro reza: ‘Salomé, mujer fuerte y audaz que con palabras llamas al cambio en nuestro país con su arte’…

“Para el año entrante –comenta Lidia-, ¡tendremos en desarrollo el proyecto del Patio Interior… innovador… en base a la arquitectura cinética, ya que el potencial de este espacio es enorme!”… “Y, nosotros así lo hemos constatado –expresa Píndaro-, ella, con su proyecto Dos Calles’, está poniendo en vigencia aquellos principios que adquirió durante su carrera para intentar que las partes en este nuevo espacio se adapten dinámicamente al entorno, la luz y las necesidades e inquietudes de los usuarios… Ella está mejorando lo estético y la experiencia humana, a través de un proyecto cuya duración de un año dará luego paso a las experiencias de una segunda calle: Hostos… Mientras –sentencia Píndaro-, ‘Dos Calles’ es un corazón abierto a la participación y vivencia de nuestra esencia”.