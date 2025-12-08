Agobiantes causas de un déficit habitacional

Creado: Actualizado:

Aunque la economía dominicana tiende a recuperar su ritmo de crecimiento superior al promedio regional, uno de sus pilares comienza a fallarle sensiblemente; algo admitido por quienes promueven y construyen viviendas como respetable sector organizado de la economía, lo que significa que las dos terceras partes del aporte de la industria del cemento y la varilla a la producción nacional declinó considerablemente en el año que termina por el descenso en un 12% del accionar habitacional.

Quienes edifican apartamentos y casas atribuyen a altas tasas de interés el constreñimiento que reduce sus operaciones contra el reconocido déficit habitacional crítico por falta de techos nuevos, por un lado, y de techos en mal estado o sin servicios básicos, por el otro. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la escasez de alojamientos calificados se sitúa en 2.1 millones de unidades para familias integradas por tres o más miembros.

Sin embargo, es posible responsabilizar con más énfasis al bajo poder adquisitivo de los segmentos sociales numerosos que navegan entre la pobreza extrema y la disponibilidad aceptable de recursos. Ciudadanos mayormente marginados de la capacidad de pagar financiamientos y alquileres de calidad; mientras, de otro lado, el gasto estatal selectivo que lleva familias a nuevos domicilios no puede ser significativo si la inversión pública en general está en el más bajo nivel de estos tiempos. Una insuficiente calificación laboral de la mano de obra disponible, y el alto índice de informalidad en la población, juegan su papel en eso.

Al desbordado nivel de carencia de alojamientos dignos que golpea a la sociedad debe agregarse como dura presión para el costo final de moradas el que al año pasado el costo de edificar viviendas en este lustro había subido un 45% en su esenciales componentes de acero y cemento. El metro cuadrado de construcción que unos años antes valía RD$25,000, remontó a los RD$35,000 no solo porque los insumos pasaron a precios más altos: también porque se trata de un ámbito de la economía que reacciona al alza a la menor señal de adversidad.