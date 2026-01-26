Duarte: forjador de la Independencia nacional

Creado: Actualizado:

Las acciones dirigidas a hacer nacer en 1844 a la República Dominicana sostenidas por hombres y mujeres de gran dignidad que vivirán para siempre en el reconocimiento de la nación, estuvieron en gran medida impulsadas por la chispa encendida por el idealista y genio táctico Juan Pablo Duarte y Diez de quien hoy se recuerda reverentemente su nacimiento en 1813. Con gran visión y firme decisión de liberar a su nación del dominio haitiano, hizo posible la existencia de la sociedad secreta La Trinitaria para sumar voluntades a la lucha y al grupo La Filantrópica que convirtió escenarios teatrales en herramientas para, burlando la vigilancia de los opresores, difundir en el seno de la comunidad de entonces las ideas independentistas que finalmente hicieron realidad la emancipación aunque luego fue necesaria la guerra restauradora con la que el patriotismo y el uso pleno y valiente de las armas se impuso al imperio español al cual había sido anexado el naciente Estado.

Homenajear a Duarte obliga a las presentes y futuras generaciones a regirse permanente por su inmarcesible ejemplo de esfuerzo y sacrificio para la preservación de los valores políticos y sociales que incluyeron a honrosos contemporáneos para el logro, una y otra vez, de poseer una patria libre. Una condición que en el presente obliga a superar limitaciones de orden social y económico en perjuicio de una parte importante de la población sometida a niveles de pobreza que ensombrecen el respeto a derechos políticos y ciudadanos que debe ser ilimitado.

Sin plenitud de oportunidades y capacidades para satisfacer necesidades esenciales y de ejercer los derechos a una educación de calidad, a atenciones de salud y al completo acceso a empleos con ingresos que hagan valer la seguridad alimentaria, un país tiene pendientes ejercicios soberanos a los que el trabucazo de Ramón Matías Mella también convocó.