Ministerio de Trabajo… y de funciones truncadas

El brazo institucional del sistema público llamado a proteger los derechos de los trabajadores con una intermediación calificada entre asalariados y empleadores está en los hechos reducidos de capacidades y medios para mantener en alto la dignidad de quienes con sus desempeños resultan fundamentales para la producción de bienes y servicios. La parte débil de la ecuación que mantiene en acción la economía y a la que el Estado no debe desamparar como ocurre en estos momentos en que los servidores públicos destinados a hacer respetar la legislación laboral constituyen una unidad operativa semi devastada, numéricamente ínfima para revisar empresas a lo ancho del territorio nacional; un ministerio de la burocracia nacional con el récord de más puestos vacantes y sometido a la insuficiencia de aportes presupuestales en un país que se destaca en América Latina por la anchura desproporcionada de sus nóminas estatales lo que delata una irracionalidad y falta de planificación en el uso de recursos humanos.

Un organismo que además –a confesión de parte relevo de pruebas- tiende a parecer un cascarón medio vacío a causa de que el 67% del personal está disminuido en su rendimiento por razones de edad y el 20% está en desgano, impuntualidades y ausencias en la espera interminable de pensiones. Cualquier exiguo departamento público en el que permanentemente el 15% de los empleados está de vacaciones, el 60% reporta condiciones de salud que limitan su participación en tareas y solo está activo el 16% de su plantilla clave (mal pagada y enfermiza) no puede ser capaz de inspeccionar el universo empresarial en los más de 48 mil kilómetros cuadrados del país. La masa laboral de esta nación no puede estar apropiadamente respaldada por el Estado si esa misión está confiada a una infraestructura de facultades notablemente reducidas.

El Gobierno ha ignorado recomendaciones para mejorar la calidad de funciones institucionales formuladas por el organismo de la defensa mundial de los hombres y mujeres laboriosos: la Organización Internacional del Trabajo OIT. Se pide a gritos que haya más supervisiones sobre empleadores a nivel nacional.