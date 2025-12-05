Todos contra los chinos, ¿Cómo únicos evasores?

Creado: Actualizado:

La sistematicidad persecutoria por impagos al fisco contra flamantes negocios propiedad de señores llegados del Oriente (sin ser reyes ni magos) ha pasado de castaño a oscuro aunque se tratase de una cruzada validada por indicios y hechos que ya han tenido consecuencias concretas pero que no deja de ser discriminante y sectaria.

Excluyente a todo dar tratándose de que del potencial de cobros por Impuesto a las Transferencias de Bienes y Servicios, Itebis, el ente recaudador correspondiente solo logra en el año una tercera parte de lo que debería llegar al erario por ese concepto en un país en el que existen cientos de miles de empresas formales y un 56% de informales huidas totalmente de tasas. De esa masa enorme de buscadores de beneficios solo una fracción minoritaria procede del otro lado del mundo.

Ocurre una intervención contra omisiones impositivas con impactantes presentaciones mediáticas de resultados exhibidos con orgullo pero que la opinión pública solo debería aceptar como premios de consolación y con unas cuantas interrogantes: ¿Qué nos dicen ustedes de que la tasa de evasión del impuesto sobre la renta ha sido de un 62% desde antes de que a esos chinitos se les ocurriera venir a instalarse en República Dominicana? ¿Que les parece a ustedes el que la evasión por personas físicas es, dominicanamente hablando, de alrededor del 57%. ¿No les preocupa el que desde el 2017 (mucho antes de este arribo de mercaderes con calidad de chivos expiatorios) al Estado dominicano el no pago de impuestos le está costando un 9.% del PBI? ¿Toman en cuenta que la presión fiscal dominicana, la más baja de occidente, está desde antes congelada en menos de un 15% y que las exenciones fiscales, de impresionante generosidad y favoritismo, le cuestan al Estado alrededor de RD$393,541 millones anuales? ¿Olvidan que la evasión más profunda y contundente que abate al fisco y a la nación no proviene de marrullas chinas? Que opera en grande con mecanismo de subdeclaración de ingresos y usos de facturas falsas de pura cepa criolla?