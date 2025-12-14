El Emmanuel ya viene: (Clausura del Año Jubilar de la Esperanza)

Publicado por Leonor Asilis Creado: Actualizado:

Todo converge. El Adviento que termina, el Jubileo que se cierra y la Navidad que se acerca.

En realidad, una sola y única espera: la del Emmanuel, el "Dios-con-nosotros".

El Año Jubilar nos ha repetido durante doce meses que la esperanza no es un sentimiento bonito, sino una Persona que camina hacia nosotros y con nosotros.

Y el 24 de diciembre se acerca, cuando celebraremos el gran acontecimiento que transformó el curso de la historia: antes de Cristo y después de Cristo.

Hoy también podemos y debemos celebrar su llegada en nuestros corazones, cuando decidimos abrirle nuestro corazón.

Durante 2025, millones de peregrinos cruzaron la Puerta Santa de Roma, de Santiago, de las catedrales y santuarios jubilares en todo el mundo, incluyendo en nuestra nación, la República Dominicana.

Muchos lo hicieron con lágrimas, otros con alegría e ilusión, otros tal vez enfermos, o con el peso de un pecado que ya no querían seguir cargando y decidieron entregarle a Jesús a través del sacramento de la Reconciliación antes de pasar por la Puerta Santa. La promesa de este salmo se hizo o aun se puede realidad en ti: "Esta es la puerta del Señor: los vencedores entrarán por ella" (Sal 118, 20).

El 28 de diciembre esa puerta física se cerrará en las iglesias ordinarias y el 6 de enero culminará en el Vaticano. El Jubileo se trasladará. Pasará de las puertas santas al portal de Belén, del umbral de las basílicas al umbral de nuestras casas, de los grandes templos a la pequeña puerta del corazón de cada uno.

San Bernardo, en uno de sus sermones de Adviento, preguntaba angustiado a la Virgen: "¿Por qué tardas tanto, Señora?". Y María respondía: "Espera un poco más; estoy esperando que tú me des posada". Esa es la última tarea del Jubileo: que la esperanza nazca verdaderamente en nosotros.

La esperanza ha de vivir en nosotros y fortalecerse frente al Sagrario. Y cuando la Puerta Santa se cierre, recordemos que la puerta del sagrario seguirá abierta las veinticuatro horas del día, porque la misericordia ya no tiene horario de jubileo: tiene horario de Eucaristía.

Una idea práctica de celebrar con sentido la Navidad es hacer una peregrinación interior y dar las gracias al Señor como Isabel a María: "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿De dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor?". Ofrezcámosle a Jesús nuestra vida. Digámosle: Haz de mí lo que quieras.

Oración para el atardecer del 24 de diciembre de 2025

Señor Jesús,

que esta noche vas a nacer de nuevo en Belén y en mi alma:

Gracias por el Año Jubilar que casi termina.

Gracias por cada indulgencia, cada peregrinación, cada lágrima convertida en esperanza.

Cierra en nosotros lo que debe cerrarse:

El rencor, el miedo, la mediocridad.

Abre en nosotros lo que debe abrirse:

El corazón, nuestras manos:

Ven, Señor Jesús.

No tardes más.

El Adviento termina,

El Jubileo se clausura,

pero nuestra espera no:

esperamos que nazcas,

que crezcas,

que reines.

María, Madre de la Expectación,

tú que esta tarde ya sentías las primeras contracciones del Parto santo,

enséñanos a esperar activamente,

a preparar la cuna,

a encender la luz,

a abrir la puerta.

Y cuando la Puerta Santa de nuestros templos jubilares y de Roma se cierren,

que se abra para siempre en nosotros

la puerta del Emmanuel,

Dios con nosotros,

hoy y todos los días del año que comienza.

Amén.

Que esta Navidad de 2025, en los días finales del gran Jubileo de la Esperanza, sea la más humilde y la más verdadera de nuestras vidas. Porque la esperanza ya no es una promesa lejana: es un Niño que duerme en nuestros brazos.

¡Feliz Navidad para todos y que el Divino Niño Jesús nos colme de bendiciones!