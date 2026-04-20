Entérate NY: Proclama axiomática

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

“Los hombres públicos, a veces, quisiéramos que siempre se dijera solo las cosas buenas, pero, si la prensa actuara así, estaría incumpliendo con su responsabilidad”.

“Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión” (Eligio Jáquez).

Ver: https://www.youtube.com/watch "Per saecula saeculorum" = "Por los siglos de los siglos".

Convocatorias PRM circunscripción 1-USA: Viernes 17 Seccional NY -6:30 p.m.- Sábado 18 Nueva Jersey -3:00 p.m.- Domingo 19 Rhode Island -9:30 a.m.- Domingo 19 Connecticut -3:00 p.m.- Reunión Virtual: Sábado 18 Washington DC -9:30 a.m.- Sábado 18 Pensilvania -11:30 a.m.- Sábado 18 Montreal -1:30 p.m.- Dirigentes Convocados: Aspirantes a la Presidencia y Secretaría General. Coordinación de Trabajo: Andrés Bautista, Dionicio de los Santos, Jesús Vásquez Martínez, Toñito Almonte, Sarah Paulino, Neftalí Fuerte, Lucilo de los Santos y Edwin Taváres.

Se aborta reunión del PRM-NY: La subcomisión del PRM-NY, en representación de la Comisión Nacional de Consensos -CNC-, creada para trabajar con la dirigencia de las seccionales del exterior para generar acuerdos que garanticen la escogencia de las nuevas autoridades, se reunió el pasado viernes en el local del partido en El Bronx para seleccionar a los candidatos a la presidencia entre 26 y a la secretaría general entre 29. Estuvieron presentes todos los aspirantes; asimismo, Neftalí Fuerte; Edwin Taváres; Lucido De los Santos (de NJ) y algunos miembros de la Comisión Ejecutiva. ¡Ah! El cónsul Jesús “Chú” Vásquez, quien forma parte, no asistió porque no está de acuerdo con el procedimiento, según nos informó una valorada dirigente. La reunión se inició y enseguida tomó la palabra Fuerte, pero fue inmediatamente reprendido por Bienvenido Santana, quien lo acusó de representar a su esposa, vicecónsul Isaura Nivar, quien aspira a la secretaría general, y él pretende imponerla (por falta de liderazgo), a como dé lugar, haciendo maniobras tanto en NY como en RD. Esto generó una pequeña discusión. A regañadientes, Fuerte aceptó y dijo que abandonaría el lugar, pero no lo hizo, interviniendo al final del acto para plantear problemas existentes por culpa de John Sánchez, actual secretario general y ahora se encuentra en RD. Los compañeros fueron abandonando el partido mientras el ex presidente de la seccional hablaba, hablaba y hablaba, diiicen. En el partido están en alerta respecto al desempeño de Fuerte, ya que debería estar fuera de NY por conflicto de intereses. La reunión se abortó y no hubo acuerdos para este domingo 19; se pospuso para el próximo domingo 3 de mayo. Muchos compañeros dicen que no habrá consenso. Es el pronóstico de dirigentes. Diiicen que la Comisión de RD será la que seleccionará a los candidatos, entre los grupos de Hipólito y Luis, para establecer un equilibrio. ¡Huumm!

PRM-NY

La política en la RD: Dominicanos en el Alto Manhattan (científicos al 100%, que ni Albert Einstein, considerado el más importante, conocido y popular del siglo XX, les llega a los tobillos) nos escriben. Ni quito ni pongo: “La política en nuestro país nos tiene hundidos”. Hay tantos partidos y movimientos que se forman y se consideran fundamentales para el funcionamiento democrático. ¡Huumm! Desde el año 2000, 113 partidos han participado en 7 elecciones. Pero, cada vez más, crece la corrupción en el Estado: faltan escuelas, hospitales, fuentes de trabajo; hay caos en el transporte, deficiencias en la electricidad, los alimentos se disparan, la pobreza aumenta, entre otros males, diiicen. Los partidos políticos han recibido del presupuesto más de RD$28,671 millones 536 mil 593 desde el 2000 hasta septiembre de 2025, pese a que auditorías revelan irregularidades. Ver: https://elnacional.com.do/partidos-recibieron-mas-de-28000-mm/. Para el 2026, la JCE distribuirá RD$1,620 millones a 41 organizaciones políticas. El 80% se asignará a los tres principales partidos (PRM, FP y PLD), recibiendo cada uno RD$432 millones. Su eliminación, diiicen los opinólogos, es lo que corresponde.

Política

Visitan congresista Espaillat: Comisiones de los tres principales partidos políticos dominicanos en NY (PRM, FP y PLD) visitaron el pasado sábado al congresista Adriano Espaillat en la oficina del Club Demócrata, en el Alto Manhattan (avenida Sherman 210). Acordaron unánimemente salir a tocar puertas para que voten nuevamente por el primer y único congresista dominicano en EE. UU. Diiicen que Adriano no se conforma con tener la reelección asegurada; su objetivo es lograr la mayor votación entre sus ocho contrincantes. Una reciente encuesta entre votantes de su Distrito 13 (Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste del Bronx, una demarcación con 778,141 habitantes, de los cuales el 51,3 % es de origen hispano y el 83,5 % son ciudadanos estadounidenses) determinó que el 65,49 % votó a su favor. La encuesta fue realizada por el “Equipo Los 6”, que dirige desde hace más de una década el autor de esta columna. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=9831 Diiicen que, por doquier, los dominicanos entonan “vuelve y vuelve”. ¡Bueeeno! Cuando los políticos salieron de la oficina, parecían la “Rondallita Tapatía de Venezuela con El Burrito de Belén”; pero no, el coro se escuchaba así: https://www.youtube.com/watch?v=IPO84dFct1c&list=RDIPO84dFct1c&start_radio=1 Un ciudadano en la avenida Sherman vociferó: “Adriano, te quedan 32 años en el cargo”. Otro respondió: “Mateo 7:15 = Por sus frutos los conoceréis”. ¡Ay, ay, ay!

Adriano Espaillat

Se abre debate en NYC: El alcalde de NYC, Zohran Mamdani, centró su campaña en hacer de la ciudad un lugar más asequible para vivir, reorientando el vasto poder del gobierno para ayudar a la clase trabajadora. Se comprometió a aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones para cubrir un déficit presupuestario de más de 12 mil millones de dólares, gravando propiedades de lujo y reduciendo el umbral del impuesto a la herencia. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, se opuso. Ahora ella anuncia una propuesta de impuesto a las segundas viviendas valoradas en más de 5 millones de dólares, cuyos dueños tengan su residencia principal fuera de NYC. El senador ® Rick Scott, de Florida, prevé una oleada de neoyorquinos adinerados que se mudarán a su estado. El presidente Donald Trump afirmó que este impuesto hará que la gente huya de NYC y calificó las medidas de "muy equivocadas". "Impuestos, impuestos, destruyen a NYC", advirtió, agregando que la situación empeorará. El sector inmobiliario se opone a nuevos impuestos, argumentando que «debilitará la economía de la urbe en su conjunto». «Gravar a los multimillonarios no es radical», dijo Mandani. «Lo radical es permitir un sistema donde la riqueza extrema coexiste con la pobreza generalizada, y donde los multimillonarios pueden, de hecho, eludir su responsabilidad de contribuir a la sociedad que hizo posible su éxito».

Los impuestos: Mamdani declara que examinará las agencias municipales y sus gastos, pero insiste en que los recortes no serán suficientes. El impuesto pied-à-terre (segundas residencias) se aplicaría a las viviendas no principales con un valor superior a US$5 millones dentro de NYC. Unas 13,000 viviendas se verían afectadas, con tasas que aumentarían para las de US$15 millones y las de US$25 millones. Los legisladores confían en que se recaudarán US$500 millones anuales. La gobernadora Hochul sostiene: «Quien se permite una segunda vivienda de US$5 millones, que permanece vacía la mayor parte del año, también puede permitirse contribuir». Esto afectará a muchos de los rascacielos residenciales, muchos de ellos propiedad de inversores extranjeros que pasan poco o ningún tiempo en sus apartamentos de lujo. Estos propietarios pagan tasas comparativamente bajas en relación con los residentes que viven en NYC a tiempo completo. Actualmente, hay más de 150,000 personas soñando con un apartamento asequible de vivienda pública en NY, y algunas familias llevan más de 10 años en la lista de espera. La Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA) suma más habitantes que toda la población de ciudades como Boston o Denver. El impuesto es una de las pocas vías para eliminar el enorme déficit de NYC, logrando que los adinerados aporten lo que les corresponde y que nuestro presupuesto refleje nuestro compromiso con los neoyorquinos de clase trabajadora, quienes se ven obligados a abandonar la ciudad debido a los altos costos, proclama Mamdani. Diiicen que hay dominicanos que poseen inmuebles en NYC sobre los US$5 millones. ¡Anjá!

Los impuestos

Embajada EUA en RD: Estados Unidos anunció la semana pasada un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe. "La Administración Trump negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de EUA en nuestra región". "Esta política ampliada nos permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de nuestra región que (...) financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven".

Un valor dominicano en NY: Wanda Matos Taveras, dominicana, profesional de la banca, servicial y atenta, es vicepresidenta del Banco Ponce, ubicado en el 3876 de la Avenida Novena con la calle 207 (1.er piso), justo en una de las nuevas torres en la cabecera del puente que une el Alto Manhattan con El Bronx. Es un ejemplo admirable de liderazgo y compromiso comunitario, poniendo en alto la bandera tricolor. El banco, con 13 sucursales en NYC, ofrece servicios personales y comerciales, con un fuerte enfoque en el desarrollo comunitario. Matos Taveras especifica que la misión del banco, reconocido como Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI), es cerrar la brecha de conocimiento que a menudo limita el crecimiento de los negocios familiares. "Entiendo cómo funcionan nuestros negocios", sostiene. "Mi objetivo es identificar esas necesidades y acompañar a los pequeños negocios para que prosperen", resaltando que el banco busca ofrecer una consultoría integral, humanizando la relación financiera. Los dominicanos en los sectores de Inwood y Washington Heights son propietarios de la mayoría de los establecimientos comerciales, y la entidad bancaria ha venido para servirles. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: "Wanda, usted es un valor dominicano en NY".

Wanda Matos Taveras

Servicio comunitario: Si busca a una persona detenida por el Servicio de Inmigración (ICE), hay una herramienta en línea para localizarla. Informaciones actualizadas sobre su ubicación. Visitar = https://www.ice.gov/

Cultura General: Actualmente, no existe el servicio militar obligatorio (draft) en EE. UU; es voluntario. Sin embargo, los hombres entre 18 y 25 años deben registrarse en el Selective Service System para posibles emergencias nacionales; es solo un registro preventivo. A partir de diciembre de 2026, el registro será automático. Enlistamiento Voluntario: tener entre 17 y 42 años, ser ciudadano o residente permanente (Green Card), y pasar pruebas físicas y de aptitud. El compromiso suele ser de 8 años, combinando servicio activo y reserva. Incluye salario, seguro médico, entrenamiento y oportunidades educativas. La ley federal permite el reclutamiento obligatorio si el Congreso y el presidente lo autorizan en una emergencia extrema.

Salud: Un infarto cardíaco ocurre cuando el flujo sanguíneo al corazón se bloquea, dañando el músculo cardíaco por falta de oxígeno, lo que constituye una emergencia médica crítica. Se manifiesta comúnmente con un dolor opresivo en el pecho, que puede irradiarse a los brazos, cuello o mandíbula, además de náuseas, sudoración y dificultad para respirar. Síntomas: dolor de pecho, sensación de presión, opresión o dolor intenso, que puede durar más de 20 minutos. En el mundo, mueren anualmente cerca de 20 millones de personas. En EE. UU, más de 941 mil fallecen al año, lo que equivale a un deceso cada 34 segundos.

Cita: “La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz”. “Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba y en la guerra son los padres quienes llevan a sus hijos a la tumba”. (Thomas Mann, escritor alemán).

►Dólar y Euro hasta este domingo 19: Compra del dólar = $59.05 y venta = $61.33; Compra euro = $68.72 y venta = $73.25

►Combustibles no subirán de precios: Del 18 al 24 de abril: Gasolina Premium = $314.10 Regular = $294.50. Gasoil Optimo = $266.10 Regular = $246.80

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

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