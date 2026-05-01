Espaldarazo

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El respaldo que acaba de darle el Episcopado Dominicano, en nombre de la Iglesia Católica, a quienes en San Juan se oponen al proyecto de la minera canadiense GolQuest en Romero, que este lunes paralizaron todas las actividades de la provincia, le da una nueva dimensión al conflicto que no debería ignorar esa empresa y mucho menos el gobierno, al que no le gustaría ver a esa provincia convertida en un permanente foco de agitación y conflicto social que eventualmente puede ser contagioso. En su comunicado, la Comisión Nacional de la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano respaldó que las cordilleras Central y Septentrional sean resguardadas de exploraciones mineras, debido a que estas pueden comprometer la integridad hidrológica de las zonas y perturbar su rol en el ciclo hidrológico del país.

Pero no se quedó ahí. También le expresó su apoyo a las comunidades y personas de buena voluntad que, “haciendo uso del derecho que le asiste”, promueven sin violencia la preservación de esas áreas, e instó a las autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que piden que se respete a ambas cordilleras. Un clamor que, no haría falta decirlo, ha elevado sus decibeles con marchas, protestas y huelgas, precisamente, para que el gobierno no pueda alegar que ignora su rechazo a lo que consideran una amenaza de muerte a la principal fuente de subsistencia de la provincia y su gente; la actividad agrícola. Y digo mas: el rechazo a la minería en la zona alcanzó ya un punto de no retorno, algo que no debe ser muy difícil de ver y constatar, por lo que puede asegurarse que se mantendrá aunque el estudio de impacto ambiental resulte favorable a la explotación. Lo que está ocurriendo en San Juan envía un mensaje que ni el peor de los sordos se atrevería a negar, que no es el caso del presidente Luis Abinader, que no es verdad --insisto-- que quiere ver a los sanjuaneros en pie de guerra para evitar que destruyan su principal riqueza.