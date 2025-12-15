Hacia un esquema fiscal simplificado

Publicado por VIRGILIO MALAGÓN ALVAREZ Creado: Actualizado:

Amigo Lector:

En mi artículo anterior, les manifesté que un Estado, que dependa fuertemente de impuestos y endeudamiento, para financiarse, implica replantear cómo el gobierno gasta, recauda y maneja la estabilidad fiscal y monetaria. Para esta entrega, les presentare un esquema de propuestas aplicables para “paliar” los efectos traumáticos, para nuestra economía, que producen estos desaguisados fiscales y monetarios.

1. Control estricto del gasto público

La temática central critica el gasto excesivo del gobierno y su tendencia a expandirse sin límites. En el caso dominicano, esto implica:

Propuestas aplicables:

• Establecer techos de gasto anuales vinculados al crecimiento real de la economía.

• Revisar subsidios, nóminas y programas duplicados para eliminar gastos improductivos.

• Exigir que todo nuevo programa público tenga una fuente de financiamiento clara y sostenible.

• Implementar auditorías independientes y públicas sobre el uso de fondos estatales.

Tema central: El Estado debe vivir dentro de sus posibilidades, igual que cualquier familia dominicana.

2. Reducir la dependencia del endeudamiento

La deuda pública dominicana supera los niveles recomendados para economías abiertas, como la de nosotros:

Propuestas aplicables:

• Limitar por ley el porcentaje del presupuesto que puede financiarse con deuda.

• Priorizar proyectos que generen crecimiento económico real, no gasto corriente.

• Crear un plan de reducción gradual del déficit fiscal en un período de 5–10 años.

• Aumentar la transparencia sobre quién compra la deuda dominicana y en qué condiciones.

Tema central: No se puede sostener un modelo donde cada año se pide prestado para cubrir gastos básicos.

3. Proteger el poder adquisitivo del dominicano

La inflación es un impuesto oculto. En RD, donde los salarios suben más lento que los precios, esto es especialmente relevante.

Propuestas aplicables:

• Coordinar políticas fiscales y monetarias para evitar presiones inflacionarias.

• Evitar aumentos de impuestos que encarezcan bienes esenciales.

• Promover estabilidad cambiaria reduciendo la necesidad de endeudamiento externo.

• Crear un sistema de alerta temprana sobre riesgos inflacionarios.

Tema central: La inflación castiga más a la Clase Media y a los pobres, que a los ricos.

4. Simplificar y racionalizar el sistema tributario

La carga impositiva excesiva, en nuestro país, es compleja, desigual y llena de exenciones.

Propuestas aplicables:

• Ampliar la base tributaria reduciendo exenciones injustificadas.

• Bajar tasas impositivas a cambio de eliminar privilegios fiscales.

• Facilitar el cumplimiento tributario para pequeñas empresas.

• Combatir la evasión mediante tecnología, no mediante aumentos de impuestos.

• Ampliar la Base Imponible bajo un esquema de reducción de tasas.

Tema central: Un sistema tributario simple, justo y predecible genera más crecimiento.

5. Fomentar un Estado más eficiente, no más grande

El gobierno debería crear riqueza imponible, no entronizar esquemas fiscales que la consuma. En RD, esto se traduce en:

Propuestas aplicables:

• Promover alianzas público-privadas para infraestructura.

• Digitalizar servicios públicos para reducir costos y corrupción.

• Evaluar el desempeño de instituciones públicas con métricas claras.

• Reducir la burocracia que frena la inversión privada.

Tema central: El rol del Estado debe ser facilitar, no reemplazar, la actividad productiva.

6. Reforzar la confianza social y económica

La inflación y el desorden fiscal erosionan la confianza. En RD, donde la confianza institucional es frágil, esto es crucial.

Propuestas aplicables:

• Publicar informes trimestrales de ejecución presupuestaria accesibles al ciudadano común y redactadas en un lenguaje vernáculo y entendible

• Crear un consejo fiscal independiente que supervise el gasto.

• Garantizar reglas claras y estables para la inversión extranjera y local.

• Evitar cambios fiscales improvisados que generen incertidumbre.

Tema central: Sin confianza, no hay inversión; sin inversión, no hay crecimiento.

7. Debatir un “ancla fiscal” dominicana

Se debe pensar en adoptar un estándar estable como el oro. De ahí que debemos ya, instalar nuestra propia refinería de oro en suelo dominicano.

Posibles equivalentes dominicanos:

• Una regla fiscal que limite el déficit estructural y cambiario.

• Un fondo de estabilización para épocas de crisis.

• Un compromiso legal de mantener la deuda por debajo de cierto porcentaje del PIB.

• Un sistema de metas fiscales verificables por organismos independientes.

Tema central: La economía necesita un ancla que limite la tentación política de gastar sin control.

Conclusión:

Si la República Dominicana adoptara estos postulados, la política fiscal se movería hacia:

• Menos gasto improductivo

• Menos deuda

• Menos inflación

• Más transparencia

• Más confianza

• Más crecimiento sostenible

• Menos volatibilidad cambiaria

En resumen: un Estado más responsable y una economía más libre y próspera para el ciudadano común.

Amigo Lector: No quisiera cerrar este articulo sin dejar de mencionar el caso argentino

UN EJEMPLO PALPABLE: ARGENTINA.

1-PREAMBULO: El esfuerzo de consolidación fiscal de Argentina se destaca como un referente para América Latina y el Caribe, tanto por la solidez técnica de su diseño como por su efectiva capacidad de implementación.

• Se aplicaron medidas para focalizar subsidios, protegiendo el gasto social y mejorando la calidad técnica del gasto público, tanto en términos de eficiencia asignativa como de eficiencia operativa.

• Las reformas contribuyeron a reducir la inflación y lograron una disminución cercana a 20 puntos porcentuales en el índice de pobreza.

2-DINAMICA: El esfuerzo de consolidación fiscal de Argentina es un ejemplo destacado para la región, tanto por la solidez técnica de su diseño como por su capacidad de ejecución, focalizando subsidios, protegiendo gasto social, y mejorando la calidad técnica del gasto público, tanto en términos de eficiencia asignativa como en eficiencia técnica.

Además, también ha demostrado que la ambición política en favor de la estabilidad fiscal puede traducirse en reformas factibles y efectivas. Pero de manera fundamental hay que resaltar el impacto inmediato de la reforma en la reducción de la inflación y la pobreza, que muestra la relación directa entre el manejo fiscal responsable y las condiciones de vida de los más vulnerables.

3-RESULTADOS TANGIBLES: El proyecto tuvo un impacto significativo en las principales áreas prioritarias de la estrategia institucional del BID para apoyar a la región y a Argentina, de ahí que:

a)-Reducción de la pobreza: contribuyó a una disminución de casi 20 puntos porcentuales en el nivel del índice de pobreza de Argentina, protegiendo los ingresos de los más vulnerables.

b)-Resiliencia: promovió un uso más eficiente de los recursos naturales al revisar los precios y subsidios de la energía y el agua, que generaban incentivos perversos al sobreconsumo.

c)-Crecimiento y estabilidad: en coordinación con otras iniciativas de Banco en desregulación, fortaleció la estabilidad fiscal y simplificó los trámites tributarios, impulsando el crecimiento económico.

d)-Este proyecto fue fruto de una continua orientación al cliente y es buena muestra de la gran capacidad técnica instalada en el Banco para responder con flexibilidad y asesoría de calidad a las prioridades de nuestras contrapartes. Nuestro programa se coordinó estrechamente con otras agencias multilaterales, en especial con el Fondo Monetario Internacional, con quien se diseñaron reformas estructurales. En términos fiscales, el impacto ha sido extraordinario y sin precedentes para Argentina.

e)-Paralelamente, los esfuerzos de racionalización de gasto se han conducido protegiendo los ingresos de los más vulnerables y se han focalizado los subsidios a los hogares con menos recursos. Además, ha demostrado que la sostenibilidad fiscal no está reñida ni con el crecimiento económico ni con la protección de los más desfavorecidos. También que el BID puede responder como una sola institución a un desafío fiscal, sumando múltiples contribuciones sectoriales, de manera ágil y con altísimo valor agregado.

Como hemos podido apreciar, cuando existe la voluntad política, unida al clamor popular, SI se puede configurar un esquema fiscal coherente, justo y MUY oportuno.