Doy inicio enviando una calurosa felicitación a todos los graduandos de la promoción 2025-2026 de la Academia de Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional, la cual me honro en dirigir. Lograron su objetivo de ser bomberos voluntarios luego de un año de arduo y continuo entrenamiento poniendo de manifiesto su vocación de servicio.

También quiero felicitar a todos los bomberos del país y muy especialmente a mis compañeros del Distrito Nacional por el Día del Bombero, el 11 de marzo, y el 188 aniversario de su fundación. Mi respeto y admiración para todos ustedes que se juegan la vida en cada sonar de sirena con el solo propósito de ir en auxilio cuando alguien nos necesita, que avanzamos cuando todos se detienen y sin saber con qué emergencia nos vamos a encontrar, cumplimos siempre con nuestro deber.

Se dice que los archivos secretos del Vaticano, en la Ciudad del Vaticano, están ubicados en un área fuertemente protegida, con 53 millas de estanterías que contienen documentos relacionados con la Iglesia Católica, que datan del siglo VIII.

La expresión “a rajatabla” significa que una instrucción, regla u ordenanza, debe cumplirse con rigor, de manera estricta y sin desvíos. Su origen es debido a que en la madera se aprecian las vetas o rajas que llevan una misma dirección y en la antigüedad se escribía en trozos de madera, siguiendo siempre la dirección de las vetas.

La expresión dominicana “firinfollo” para describir adornos, no tiene origen etimológico documentado, pero se dice que proviene de “emperifollo” que aplicado a persona o cosa muy arreglada con adornos algo exagerados, se le llama “emperifollada”.

Emperifollo se deriva de “perifollo”, una hierba aromática utilizada en la corte francesa del siglo 18, utilizada para adornar los platos de alta cocina. También es conocido como “perejil francés”.