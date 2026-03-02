Creado: Actualizado:

El amoníaco, gas incoloro de olor irritante, era utilizado por los griegos y romanos en prácticas médicas, a las que llamaron “ammoniakós” y “amoniacus”, por la cercanía de los depósitos a un templo dedicado al dios egipcio Amon, en la antigua Libia, Africa.

Durante la Edad Media, Tintoreto fermentaba la orina para producir una sustancia similar y alteraba los colores vegetales para sus pinturas.

Los filamentos que encontramos en los guineos cuando los pelamos se llaman “haces de floema”, responsables de transmitir los nutrientes a toda la planta. Si no tienes limpiador de zapados a mano, frote la parte interior de la cáscara de un guineo y luego pase un paño. Quedaran limpios y brillosos.

Si alguien se frota un diente de ajo en la planta de los pies, algunos minutos después, sentirá el sabor del ajo en la boca.

El pleonasmo es la repetición de vocablos innecesarios para dar énfasis o mayor fuerza y vigor a una expresión. Ejemplo: testigo presencial, visto con mis propios ojos, cadáver sin vida, hoy por hoy. En cambio, la redundancia son palabras o frases en redundancia innecesarias que no aportan mayor información ni tienen fuerza expresiva. Ejemplos: hemorragia de sangre, volver a repetir, hielo frío, veredicto final.

Durante la Edad Media, el estudiante que finalizaba sus estudios en las primeras universidades europeas se coronaba con laureles y bayas, simbolismo de que dio frutos sus estudios y se les llamaba “laureado con baya”, que en latín era “baccalaureatus”.

Pasó al francés como “bachelor y bachelier” y al título se le llamó “baccalaureat”. Con el tiempo evolucionaron y se transformaron en “bachiller” y “bachillerato”.