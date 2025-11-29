La familia, sus compromisos

Creado: Actualizado:

Nacemos frágiles, indefensos, incapaces para enfrentar las adversidades del entorno a las que de manera abrupta somos lanzados. Sin padres o tutores, sin familia, es prácticamente imposible sobrevivir. Somos exageradamente dependientes de la ayuda o asistencia del otro.

En nuestro país, mediante el decreto 1656-71, se escogió noviembre para promover la integración y el fortalecimiento de los valores familiares, destacando el 18 de noviembre como el “Día Nacional de la Familia”.

Repasemos, amigo lector, algunos conceptos que sobre el particular se han enunciado. La familia es la célula básica donde se aprenden los valores fundamentales para el desarrollo y progreso de la sociedad. El espacio donde nos sentimos confiados, plenos, el refugio donde nos aceptan y festejan por lo que somos sin importar la condición económica, cultural, intelectual, religiosa.

La familia, el hogar, es punto obligado de referencia al pensar en el futuro del recién llegado.

Situaciones tan demandantes como alimentación, cuidado, protección y el abrigo son condiciones que sólo podemos superar si tenemos cerca a seres queridos que se ocupen de cuidarnos, en el sentido más amplio de la palabra. Quizás esta pudiera ser referencia importante al momento de evaluar en sus inicios y profundidades el valor e influencia de la familia en el accionar de cada uno de nosotros.

En familia se construye la formación de la personalidad de cada uno de sus miembros, funciona como pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano.

Es el ambiente emocional más significativo que se puede describir para la persona y, por lo tanto, su poder para confirmar la conducta y los patrones emocionales de largo plazo no debiera ser un esfuerzo menor. Para el análisis de las relaciones emocionalmente significativas es imprescindible considerar nociones como las de sincronía y circularidad, las cuales van más allá del simple acoplamiento mecánico de dos o más individualidades, en otras palabras, la familia tiene un elevado compromiso con todos sus integrantes, cada uno puede aportar y los resultados deben ser una sumatoria.

El apoyo emocional que la familia proporciona es insustituible. En momentos de dificultad o incertidumbre el hogar debe ser un refugio seguro donde los miembros se sientan comprendidos y respaldados. La empatía y la comunicación abierta son pilares que sostienen este ambiente de seguridad emocional.

Es fundamental para la sociedad porque es la primera institución de socialización donde se transmiten valores, habilidades básicas para desenvolvernos en la sociedad, tradiciones y culturas que nos definen como personas. Aquí aprendemos por qué se deben cumplir con las obligaciones, qué significa asumir un compromiso, el respeto y valoración de las otras personas, cómo desarrollamos una actitud solidaria, el agradecimiento, el permanente deseo de superación unido a un crecimiento armonioso de la personalidad. La familia debe, asimismo, contribuir con el desarrollo de la inteligencia emocional de sus miembros.

Deben ser las primeras en exigir de la sociedad y de las autoridades el respeto y promoción de cuanto es necesario para cumplir sus obligaciones. Para ello, tienen que actuar como sujetos responsables de las políticas sociales, en particular en lo que se refiere a la institución familiar; han de velar por que las leyes y las instituciones apoyen y defiendan los derechos y deberes que les atañen. La familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa y promoción del bien integral de todas las personas.

Algunos consejos para mantener una buena relación familiar:

• Converse con los miembros de su familia y escuche sus preocupaciones.

• Exprese sus emociones.

• Sea humilde y reconozca sus errores, pida perdón.

• Fomente un ambiente de amor, respeto, tolerancia y solidaridad.

• Implemente normas y reglas de comportamientos.

• Comparta las responsabilidades del hogar.

• Realice actividades recreativas en familia.

• Promueva el ejercicio y alimentación saludable.

La familia es un proyecto en constante construcción en el que cada gesto, palabra y presencia dejan huellas.

Nuestros compromisos con ella no se miden en obligaciones, sino en la voluntad diaria de sostener, acompañar y crecer juntos solidariamente.