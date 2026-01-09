Felicitan a Oliverio Espaillat

Creado: Actualizado:

La designación de Oliverio Espaillat, como nuevo ministro de Agricultura, por el presidente Luis Abinader, ha caído muy bien en los sectores productivos agropecuarios por tratarse de un profesional de la agronomía, responsable, capaz y un gerente exitoso, que son cualidades importantes para ocupar un cargo en la administración pública o en el sector privado. Desde el día de su designación (el martes) ha venido siendo felicitado por amigos y relacionados que conocen su trayectoria.

Esperamos que ocurra tal como dijo el nuevo funcionario que “aunque vengo del sector arrocero, seré ministro de todos los productores agropecuarios”. Eric Rivero, ganadero y presidente de Aproleche, fue no de los tantos productores y agroempresarios que han felicitado al nuevo ministro de Agricultura, cuyo nombre nunca fue mencionado entre los tantos aspirantes a ese cargo. Rivero, en su felicitación expresa que “desde el subsector ganadero le deseamos mucho éxito al compañero y productor arrocero Oliverio Espaillat por su designación como ministro de Agricultura. Los productores de leche y ganado de nuestro país esperan que podamos construir una agenda compartida que permita continuar impulsando y profundizando las transformaciones que ha vivido el sector en los últimos años”.

Rivero, que también es asesor agropecuario del presidente Abinader, recordó que en el país se han aplicado medidas que han permitido duplicar la productividad lechera en los últimos años, un avance que, a su juicio, debe consolidarse como una línea de trabajo prioritaria para las instituciones del sector público, mediante un mayor respaldo en asistencia técnica y un acceso más efectivo a programas de financiamiento.