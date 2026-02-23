El Guernica, pintura de Pablo Picasso simbolo contra la guerra

Creado: Actualizado:

El origen de cruzar los dedos tiene varias teorías desde la antigüedad. Entre los cristianos se utilizaba para identificarse unos a otros. Para otros servía para alejar a las brujas y espíritus malignos. Durante la guerra de los Cien Años, los arqueros tenían la cábala de cruzar los dedos antes de disparar sus flechas para buena suerte y puntería.

Pablo Picasso es considerado el artista más influyente del siglo XX y el artista español más famoso. Fue el primero en utilizar el cubismo, que revolucionó la pintura y escultura europea. Es autor de aproximadamente 1,900 pinturas a través de su vida, algunas de ellas de las más caras jamás vendidas, aunque las más famosas se encuentran en museos.

El Guernica, pintura de Pablo Picasso del 1937, es reconocida como un símbolo universal contra la guerra, el sufrimiento de las víctimas inocentes y la destrucción. Fue pintado luego del bombardeo a la villa vasca utilizando el cubismo en blanco, negro y grises significando dolor, caos y resistencia. Es la imagen antibélica más icónica. Le fue solicitada por el gobierno de la Segunda República Española para la Exposición Internacional de París de 1937, buscando concientizar internacionalmente sobre el bando republicano. Se encuentra en el Museo Reina Sofía en Madrid.

El kiwi es una fruta originaria de China, pero fue en Nueva Zelandia donde comenzó a cultivarse y comercializarse a gran escala. Su nombre original era “fruta del mono” o “grosella china”, pero en 1959, exportadores adoptaron el nombre “kiwi”, pájaro nacional de Nueva Zelandia, por la similitud de la piel marrón y peluda de la fruta a la del ave pequeña, peluda y no voladora, y así comercializarla internacionalmente.