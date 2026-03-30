Gobierno y BC se coordinan tras alza barril de petróleo

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El gobierno de Luis Abinader y del PRM actúa con un plan, una ruta; lo demostró enfrentando con éxito las crisis de salud Covid-19, de crecimiento de la economía y de precios de los años 2020, 2021 y 2022.

Como parte del plan, el Gobierno vacunó la población total de manera gratuita y los trabajadores salieron a trabajar más rápido que en ningún otro país de la región, los resultados positivos se extraen de estadísticas históricas, en los años 2021-2025 el PIB real acumulado creció 28.5%, anual, 5.7%, el PIB per cápita subió de US$9,028.8 a US$11,753.8, y tasa de desempleo en 5.02% de la fuerza laboral o población económicamente a final de 2025.

Como consecuencia, la deuda pública interna y externa en porcentaje del PIB redujo dos puntos porcentuales, de 50.1% a 48.1%, pero como fue necesario tomar prestado para vacunar la población total de manera gratuita, porque el gobierno que entregó el poder el 16 de agosto de 2019 no dejó liquidez en los bancos, en términos absolutos la deuda pública aumentó US$13,877.7 millones, de US$47,672.2 millones en 2021 a US$61.549,9 millones en 2025.

Antes el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y guerra regional fuera de control desatada desde que Trump y Netanyahu iniciaron el proceso de hundir por la fuerza el régimen iraní el pasado 28 de febrero, conflicto que lleva cuatro semanas, con potencial de crear una crisis económica global, el gobierno y el Banco Central están preparados para lo peor, que la guerra sea larga y el precio del barril de petróleo se mantenga alto y con tendencia ascendente.

En concreto, tienen coordinado un plan anticrisis con medidas quirúrgicas compatibles con la disciplina fiscal y estabilidad de los precios macroeconómicos, concentradas en sectores y hogares más expuestos y descartando las ayudas indiscriminadas que malgastan recursos limitados.

Como parte del plan, el presidente Luis Abinader, antes de viajar a Francia, implementó varias medidas, deben verse como preliminares antes el escenario volátil y cambiante mundial que tenemos, demostrando nuevamente que el Gobierno está estructurado alrededor del principio de justicia social.

En concreto, ajustes fiscales y subsidios focalizados basados en dos instrumentos: reasignación de $10,000 millones de pesos para sostener programas sociales y proteger a los hogares más vulnerables, y subsidio a fertilizantes por $1,000 millones de pesos para evitar pérdidas a los trabajadores del campo y encarecimiento de los alimentos.

No obstante, la era de incertidumbre económica y geopolítica que vive el mundo y que ha causado que el FMI y Banco Mundial revisen a la baja sus respectivos pronósticos de crecimiento global, nuestro Banco Central mantiene su estimado de que este año la economía crecerá entre 3.5% y 4.0%, impulsada por el consumo y la inversión con apoyo, por un lado, de las mencionadas medidas fiscales y aumento del gasto de capital, incluyendo el inicio de la primera fase de construcción del monorriel de Santo Domingo, con financiamiento preferencial por mil millones de dólares del tesoro francés y de la Agencia Francesa de Desarrollo, recursos que obtuvo el presidente Luis Abinader durante su visita al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el palacio Elíseo. Y, por otro lado, con medidas monetarias implementadas y otras en carpetas para acelerar el consumo de las familias e inversión de las empresas.

En cuanto a la inflación interanual que en febrero bajó 31 décimas de puntos, hasta 4.67%, con respecto a enero, se espera aumente a partir de marzo tras la explosión del barril de petróleo en los mercados internacionales; sin embargo, con las medidas monetarias que se aplican y las que están en carpetas se mantendrá dentro del objetivo del 4.0% ± 1.0%% del Banco Central.