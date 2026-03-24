Las ideas no se cuidan solas

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Vivimos en una época en la que una idea puede nacer en una conversación, tomar forma en una libreta, crecer en una presentación y, de pronto, convertirse en un proyecto con capacidad de transformar una comunidad, un mercado o incluso una política pública. Pero también vivimos en un tiempo en el que demasiadas personas, por desconocimiento o por exceso de confianza, comparten sus iniciativas sin haber dado un paso fundamental: proteger aquello que están construyendo.

Aquí conviene decir algo con claridad. En la República Dominicana, como en muchos otros países, la idea en sí misma no se protege automáticamente por derecho de autor. Lo que protege la ley es la forma en que esa idea queda expresada: el documento, el guion, el manual, el software, el diseño, la imagen, la obra. La Ley 65-00 lo establece con precisión: se protege la forma en que las ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas, pero no las ideas o métodos en sí. Eso significa que no basta con “tener una buena idea”; hay que convertirla en una expresión concreta y resguardarla inteligentemente.

Por eso, cuando alguien pregunta si le pueden “robar” una idea, mi respuesta es: sí, pueden adelantarte, copiarte partes esenciales o apropiarse comercialmente de tu esfuerzo si no lo organizas ni lo proteges. Tal vez no te quiten la idea en abstracto, pero sí pueden registrarte antes el nombre, replicar tu propuesta con mejor estructura, usar tu contenido, inspirarse demasiado en tus materiales o beneficiarse de tu ingenuidad. Y en el caso de una invención técnica, la situación puede ser todavía más delicada, porque la Ley 20-00 prevé que, si varias personas llegan independientemente a una invención, la patente se concede a quien primero presenta la solicitud o tiene la prioridad más antigua.

Eso nos obliga a madurar como ecosistema emprendedor, creativo e innovador. No basta con tener talento; hay que desarrollar cultura de protección. Quien tiene un nombre de proyecto, un logo o una identidad visual, debe mirar hacia ONAPI. Quien ya cuenta con un dossier, un pitch, una metodología, un manual, una obra audiovisual, una app o un videojuego, debe conocer lo que ofrece ONDA. En el caso de programas de computadoras, ONDA incluso contempla el registro de la forma literaria o artística de esas creaciones como medio de prueba y de publicidad de los derechos. Asimismo, ONDA dispone de un servicio de registro de proyectos en general, lo que abre una ruta muy útil para quienes todavía están en fase de formulación, pero ya tienen una propuesta documentada.

Sin embargo, proteger no es solamente registrar. Proteger también es aprender a gestionar la información. Es saber qué contar y qué no. Es entender que no todo debe mostrarse antes de tiempo. La propia guía de patentes de ONAPI advierte que divulgar una invención antes de presentar la solicitud puede afectar la novedad exigida para su protección. En otras palabras: a veces no perdemos una oportunidad porque nos faltó talento, sino porque nos sobró exposición.

En este punto, hay una lección especialmente importante para emprendedores sociales, creativos y ciudadanos innovadores: creer en el bien común no significa renunciar al orden. Querer impactar positivamente al país no implica dejar desamparado el fruto de nuestro trabajo. Al contrario, registrar, documentar y resguardar también es un acto de responsabilidad. Es reconocer que las ideas con propósito necesitan estructura para sobrevivir. Que la creatividad sin estrategia se vuelve vulnerable. Y que la innovación, para servir de verdad, necesita bases firmes.

Yo creo profundamente que en República Dominicana debemos hablar más de esto. Porque hay demasiadas buenas iniciativas que nacen con pasión, pero sin blindaje. Proyectos ambientales, plataformas cívicas, soluciones educativas, propuestas culturales, videojuegos con propósito, metodologías comunitarias y marcas con identidad local que podrían crecer más y mejor si sus creadores comprendieran a tiempo la diferencia entre soñar una idea y construir un activo.

La invitación, entonces, no es a vivir con miedo, sino con conciencia. Documenta. Ordena. Registra lo registrable. Usa acuerdos de confidencialidad cuando corresponda. Busca tu nombre antes de lanzarlo. Formaliza tu contenido. Y, sobre todo, entiende que una idea no se defiende sola. La visión inspira, pero la protección sostiene.

Porque sí: las ideas pueden cambiar realidades. Pero para que eso ocurra, primero hay que aprender a cuidarlas.