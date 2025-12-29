¿Les digo algo?

Creado: Actualizado:

Cada Año Nuevo llega como campana: suena bonito, pero también exige algo más que brindis; exige un rumbo, un plan de país y una ética del mundo.

Que haya paz en el Caribe y en el planeta: una paz sin maquillajes, que no se firme en papeles mientras se vende el miedo y se compra el silencio y se impone la violencia del más fuerte. Que aprendamos a resolver sin odio, a discutir sin destruirnos. Que la crisis ambiental y climática empiece a retroceder, no en discursos, sino en acciones: menos humo y más bosque, menos plástico y más agua limpia; menos impunidad para quien depreda y más ciencia al servicio de la vida. Que el progreso sea real: empleo digno, educación que abra puertas, salud que no humille, y una economía que no deje a nadie fuera de la mesa. Que se superen el machismo y la violencia de género con la misma firmeza con que se combate un incendio: prevención, justicia, reparación y cultura. Que ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Y que la corrupción deje de ser costumbre. Que se investigue, se juzgue y se castigue con ejemplaridad, sin apellidos intocables. Al final, el deseo más sencillo que es el más difícil: que cada persona pueda sentir dicha, cuidarse y cuidar, amar sin sobresaltos, y llegar a casa con el corazón en paz.

¡Próspero y feliz 2026!