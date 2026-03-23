Mujer y cooperativismo

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Por YUDELKA JIMÉNEZ

Durante este mes, en donde el calendario nos dedica sus días para recordar, celebrar y reflexionar del papel que a través de toda la historia de la humanidad ha jugado nuestro género, deseamos precisar algunos detalles que consideramos de mucha importancia con relación al tema, sobre todo, desde la óptica cooperativista. Veamos.

El Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo, dentro de nuestro sector cooperativista se reafirma que la equidad no es solo un objetivo, sino el cimiento de nuestra identidad, en donde más que todo, nosotras celebramos la fuerza de las mujeres que, a través de la economía social, transformamos nuestras comunidades.

Como importante herramienta del desarrollo económico del país, el cooperativismo, y durante toda su historia, ha ofrecido respuestas reales a las brechas de género: donde el mercado excluye, la cooperativa incluye.

Aquí, la ayuda mutua y la democracia interna permiten que las mujeres no solo sean beneficiarias, sino líderes con voz y voto, algo que en décadas pasadas eran simples sueños y hoy son grandes realidades de las que, como líderes pertenecientes al conglomerado, es justo decir que nos sentimos muy orgullosas y con deseos de continuar la marcha hacia el desarrollo y la superación de nuestro género.

Recientemente y como cooperativa, reconocimos a mujeres valientes, formadoras, decididas, entusiastas, pero, sobre todo, a prestantes mujeres que desde sus diversos extractos sociales han sabido jugar roles de importancia para el desarrollo, no solo de su hábitat familiar, sino del entorno mismo en donde se desarrollan a través de sus diversas potencialidades. Eso es el cooperativismo que profesamos, puertas abiertas para enriquecer las oportunidades, en donde las mujeres no hemos sido excluidas, al contrario, tomadas muy en cuenta.

YUDELKA JIMÉNEZ

Nuestra meta es: seguir construyendo espacios donde el liderazgo femenino sea la norma y no la excepción. El 8 de marzo, renovamos nuestro compromiso de pasar de la solidaridad a la acción colectiva, asegurando que cada mujer encuentre en el cooperativismo una plataforma segura para su desarrollo integral.

Mujeres reconocidas por Coopunión: Aura Elena Rosario, Hilda Ysabel Díaz Frías, Verónica Alemany Disla, María Ramona Amarante López, Australia del Carmen Rodríguez Reyes, Esperanza Caridad Rufino Amezquita, María Magdalena Capellán y Luz Ramona Acosta Tavera.