Mujer: una sonrisa que cambia en cada etapa de la vida

Creado: Actualizado:

La salud de la mujer es dinámica. Evoluciona con los años, con las emociones y, sobre todo, con los cambios hormonales que marcan cada etapa de su vida. Lo que muchos no conocen es que la salud oral también responde a esos cambios.

Las hormonas femeninas, especialmente el estrógeno y la progesterona, influyen directamente en los tejidos de las encías. Por eso, desde la adolescencia hasta la post menopausia, la salud oral puede experimentar variaciones importantes.

Durante la adolescencia, el aumento hormonal provoca inflamación gingival. Las encías sangran con más facilidad, el cuidado y la higiene debe ser mucho más cuidadoso. Es una etapa en la que la educación preventiva juega un papel fundamental.

En el embarazo, los cambios hormonales son aún más intensos. Es común observar la llamada “gingivitis del embarazo”, caracterizada por encías más sensibles, inflamadas y con tendencia al sangrado. En algunos casos puede aparecer el granuloma gravídico, una pequeña lesión inflamatoria benigna que suele desaparecer después del parto.

Es importante aclarar que el embarazo no causa pérdida de calcio en los dientes, como dice el mito popular. Lo que sí puede ocurrir es un mayor riesgo de enfermedad periodontal si no se mantiene una higiene rigurosa y controles odontológicos regulares.

En la etapa reproductiva, el uso de anticonceptivos hormonales también puede generar respuestas inflamatorias en las encías. Por eso siempre es recomendable informar al odontólogo sobre cualquier medicación.

Al llegar a la menopausia, la disminución del estrógeno puede provocar cambios significativos: sequedad bucal, sensación de ardor, mayor susceptibilidad a caries y alteraciones en el gusto. La saliva es una gran protectora natural de la boca, y cuando disminuye, debemos reforzar aún más el cuidado.

Además, la enfermedad periodontal —infección crónica de las encías— ha demostrado tener relación con condiciones sistémicas como enfermedades cardiovasculares y complicaciones metabólicas. Por eso la salud oral no puede verse de manera aislada.

Medidas sencillas que ayudan a la mujer a cuidar su salud oral son:

Mantener una higiene oral meticulosa.

Utilizar productos adecuados recomendados por su odontólogo.

Realizar chequeos preventivos periódicos.

Informar siempre sobre cambios hormonales o tratamientos médicos.

No normalizar el sangrado de encías.

Sana alimentación.

La boca es parte integral del cuerpo. Cuidarla no es un lujo estético, es un acto de responsabilidad con nuestra salud general

En este Día Internacional de la Mujer, celebremos no solo la fortaleza, la sensibilidad y el liderazgo femenino, sino también el compromiso con el autocuidado. Una mujer informada toma mejores decisiones, y una mujer que cuida su sonrisa protege su bienestar y salud general.

Cada etapa de la vida merece y puede vivirse con salud, seguridad y una sonrisa plena.