Noticia estupenda y que tranquiliza

Publicado por Rafael Acevedo Creado: Actualizado:

Según personas que dicen conocerlo a fondo y durante años, Donald Trump es tan hábil e inteligente que es capaz de conducir una moto en horas pico en nuestra capital sin que nadie le advierta cómo hacerlo.

Dicen que sabe más que Michel Crozier sobre cómo darse cuenta, aprovechar y sortear “situaciones inestructuradas”. Y más aún, ¡sabe crearlas!

O sea, que, ¡tranquilos! Este caballero sabe manejar “el allante” y sobre cuándo puede o no puede equivocarse. Y crear y manejar situaciones “imprevisibles” y cómo aprovechar el desconcierto de los demás.

Y ni se diga lo hábil que dicen esos amigos que este hombre es en provocar y manipular discusiones, y que es un genio del regateo de oferta y demanda.

De ser esto cierto, podemos deshacernos de gran parte del miedo y la ansiedad que nos han provocado durante bastante tiempo sus inesperadas decisiones sobre asuntos que afectan nuestra región y al mundo entero.

Es también probablemente por ello que, ante el caso Venezuela, Cuba y Groenlandia, entre otras jugadas, otros grandes países que no han dicho “esta boca es mía”; o se han limitado a aceptar el dogma de Monroe de “América es de nosotros”.

Este tipo de situaciones, así como los magníficos “insights” de Crozier los solíamos analizar en las clases de Sociología de las Organizaciones, en mis tiempos de maestro en PUCMM. Particularmente, el tema de “las zonas de incertidumbre” dentro de las burocracias, organismos e instituciones.

También aprendíamos sobre la abundancia en nuestro país de actores públicos con capacidad de “crear imprevistos” y situaciones que no están claras en las reglas ni en las normas escritas, y que los más hábiles aprovechan para abusar y ejercer sus “discrecionalidades”, tomando decisiones en provecho propio y de intereses particulares; especialmente cuando las normas legales presentan vacíos e indefiniciones, ante los cuales las faltas de compromiso y de profesionalidad de los responsables de aplicar la ley en cuanto dirigir organismos del Estado dan lugar a tantos abusos y tanta “creatividad” en cuanto a corrupción y dispendio de los bienes públicos.

Por ello suelo citar a los motociclistas, a los quienes observo entre irritado y admirado por sus habilidades de violar e inventarse a diario nuevas “reglas” y patrones de conducir, imposibles de castigar por las leyes y las autoridades que tenemos en nuestro país.

O sea, ni más ni menos, lo que los sabios estudiosos de la conducta humana denominan capacidad intuitiva y racional para “definir una situación”, el presidente estadounidense, según dicen, sabe darse cuenta cuando se está ante situaciones no definidas, y percatarse sobre quiénes a su alrededor tienen o no tienen capacidad o talento para darse cuenta, y para a la vez tomar iniciativas. Esto equivale a iniciar acciones o tomar el comando de una situación cuando los demás están perplejos.

Escuchar que Trump acostumbra a manejar esas cosas puede ser tranquilizante para los ciudadanos de países pequeños, sin capacidad siquiera para ser tomados en cuenta en lo que respecta a las decisiones que nos afectan.