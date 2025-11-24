Creado: Actualizado:

“Nuestro campo es una mina de oro”

Con este título, hace precisamente un año (20-11-24), el periódico HOY editorializó su acertado criterio de que no son incompatibles la expansión del turismo con el desarrollo del sector agropecuario. Que fue un grave error iniciando la década del 1990, surgiera la idea de que, para que el turismo creciera era necesario descuidar el campo hasta su extinción, trayendo como consecuencia la desaparición de la industria azucarera, la caída de la producción cafetalera y cacaotera.

Expresó el editorial que con desprecio se hablaba de que la nuestra era una economía de postre. Continuó opinando que no había ni hay contradicción entre el turismo y la agropecuaria, que ambas actividades producen riqueza y trabajo, complementándose.

Concluye que la agropecuaria tiene la responsabilidad de alimentar, además de los turistas, los 12 millones de dominicanos y suplir a Haití. Sólidas razones para modernizar la producción agropecuaria.