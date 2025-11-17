Que AGRODOSA no muera ahora

Creado: Actualizado:

La Aseguradora Agropecuaria Dominicana es la única compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios en el país, ante los impredecibles riesgos, garantizando la inversión frente a ciclones, huracanes, tormentas, tornados, inundaciones, sequias, plagas y epidemias. El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y amparado en la ley 157-09 del seguro agropecuario, subsidia desde el 25% al 50% el valor de la prima de todos los productores agropecuarios.

AGRODOSA canaliza el aporte del Gobierno inmediatamente emite la póliza. A su vez, AGRODOSA, tiene contratos con aseguradoras de Suiza y Alemania. Sucede que la Superintendencia de Seguros advirtió que podría cerrar y liquidar a AGRODOSA por insolvencia para cumplir sus obligaciones. Hasta el 31 de diciembre pasado el Gobierno le debe RD$895,509,395.06 millones a AGRODOSA. Por una bagatela de casi mil millones el presidente Abinader no debe permitir que AGRODOSA muera ahora.