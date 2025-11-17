Estos nuevos y viejos problemas del señor

Creado: Actualizado:

El expresidente Leonel Fernández continúa hablando sobre los problemas estructurales del país como aquel guarachero que cantaba Yo no sé nada/yo llegué ahora mismo/si algo pasó, yo no estaba ahí” cuando por su larga permanencia (12 años) en la Presidencia de la República y los 20 años de su partido en el poder, es el principal responsable de que esos problemas no hayan sido resueltos.

Porque los problemas estructurales, como ha puntualizado doña Inés Aizpún, requieren de muy largos plazos para ser resueltos, o encarrilada o avanzada su solución.

En los 12 años en que el señor Fernández presidió el país y los 20 en que fue presidente y líder del partido que controló todos los poderes del estado, más bien agravó temas estructurales como: falta de unas finanzas públicas equilibradas y robustas, educación, salud, desmadre de la inmigración haitiana, sistema eléctrico, seguridad social, medio ambiente, seguridad ciudadana, sistema judicial, transporte colectivo (en el que aportó la Línea 1 del Metro pero que por la forma en que Danilo destituyó a su hombre de confianza parece haber dejado allí una metástasis de corrupción).

El señor Fernández ha recibido un aluvión de fuertes críticas porque al evidenciarse que la suspensión energética del martes era generalizada saltó inmediatamente al centro a cuestionar la “ineficiencia del gobierno”.

Sel señor Fernández fue por lana lo que salió fue de lo más trasquilado al querer capitalizar el apagón nacional y evidenciarse que es campeón y tiene el récord del más largo en 2008, con 13 horas, además de que fue el primer presidente (2004) que intentó resolver el problema eléctrico, dizque privatizándolo, operación que fue un fracaso total.

Con las agravantes de que en estos días le han repollado al señor Fernández problemas que arrastra de viejo; a saber:

Affle-Sara Pepén. El redestape del abuso sin nombre que perpetraron fiscales y jueces, la Policía Nacional, el IDAIC y otras instancias que nunca pudieron coaligarse en una conspiración abusiva, delincuencial y criminal contra esa pareja de esposos, nunca pudo ocurrir de no ser porque era de conveniencia de la hegemonía política del señor Fernández en sus gobiernos 2004-2012.

Se trata de un abuso perpetrado bajo la sombra de la ambición política del señor Fernández, cuyo rebrote en medio del omnímodo poder de información de las redes ha sacudido emocionalmente al país, debido a hechos que son consecuencia neta de su secuestro del sistema judicial.

CONGRESO ELECTOR. Desde que en marzo de este año se empezó a hablar del Congreso Elector de la Fuerza del Pueblo se vio una oportunidad de que como caudillo le insuflara nueva salvia de modernización y aggiornamento al enmohecido aparato político hecho a la medida y la voluntad de su ambición política desmedida.

Se veía además la oportunidad de un relanzamiento de la ajada imagen del mesías que fue tres veces presidente de la República, 7 veces candidato presidencial y una a la vicepresidencia, y que además de sus ya manidas conceptualizaciones desde hace tiempo no dice nada nuevo a un pueblo que registra hoy estadios de avance y modernidad en todos los sentidos.

RETROCESO. Todo lo contrario, volvió sobre sus pasos de control y centralización como cuando usó el estado para vencer a Danilo, cerró el paso a cuando líder emergente quiso sacar la cabeza, en vez de elecciones internas libres completó los 10 primeros cargos de la alta dirección con un grupo de incondicionales, algunos de ellos seriamente cuestionados socialmente y terminó creyendo blindar una pretendida dinastía partidaria con generales del pasado.

En un momento en que en nuestro país y en el mundo la mujer se abre paso en todas las áreas, en esas primeras 10 posiciones de su privilegiada dirección el señor Fernández no le dio un solo espacio.

Así en vez de usar al Congreso Elector para modernizar, democratizar, institucionalizar y darle equidad de género a su FP, el señor Fernández la centralizó aún más y pasó a sentar las bases a una dinastía partidaria.

La suerte de la llamada Fuerza del Pueblo no es de la exclusividad de su caudillo y dirigentes, pues se trata de una entidad que opera con fondos públicos que pagamos todos, y en consecuencia a todos nos importa el secuestro de su democracia interna.