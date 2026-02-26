¿Quién se ocupa?

Creado: Actualizado:

El inspector de sanidad era una figura habitual en las ciudades. Caminaba, para arriba y para abajo, con su maletín bajo el brazo y la frente sudada y castigada por el sol.

Recorría a pie toda la zona que tenía asignada. Visitaba todos los comercios. Todo el mundo lo veía. El sudor marcado bajo las axilas de su camisa era testigo de sus afanes.

En cada comercio había un documento oficial que daba cuenta del cumplimiento de las leyes de la república.

Entonces los productos agrícolas se vendían en forma individual hasta que un comerciante inteligente (mañoso) decidió presentar en paquetes las cebollas, las papas, las habichuelas, el arroz, la harina de maíz, los limones, las naranjas y otros productos.

Ahí se han colado, por décadas, las verdes y las maduras, los mansos y los cimarrones.

Se mezcló el arroz bueno con las puntillas, las habichuelas de calidad con las picadas por gorgojos, como el maíz y comenzamos a darnos cuenta cuando abríamos el paquete en la casa y salía la verdad del contenido de las compras.

El control de la calidad sobre los productos crudos que compramos deja mucho que desear si adquirimos las carnes en un mercado público o en un supermercado, este último establecimiento se especializa en presentar los productos cosmetizados profesionalmente.

Si de frutas se trata, ¡ojo al Cristo, que es de plata! las colocan en las góndolas de forma tal que la parte podrida engaña a cualquiera que sólo descubre la superchería luego de llegar a la casa, cuando ya no hay reclamo.

Ni hablar de la forma en que nos obligan a aceptar como bueno el peso de los productos que se compran por libras. ¿Es seguro que pesan 16 onzas, las libras que dicen los empaques; quién lo certifica; cada cuánto tiempo se verifica la veracidad de la balanza?

¿Quién garantiza la calidad de los embutidos? ¿Son elaborados con carnes de calidad o se rellenan con tripas y desperdicios? ¿Cada que tiempo hay operativos de inspección y control en las fábricas de embutidos?

Los productos semielaborados: empanadas, quipes, pastelitos y similares tienen fecha de caducidad ¿Quién la revisa?

¿Y las ventas de comida producida en las calles? Manejo inadecuado de productos manoseados por manos no higienizadas. Frituras con aceites de 100 pasadas. Productos terminados exhibidos al aire libre, junto con insectos que realizan ejercicios aéreos previo aterrizaje en las partes comestibles más llamativas, más suculentas.

¿Qué autoridad tiene a su cargo la vigilancia de la higiene de las cocinas de los restaurantes?

Dios nos ha querido y nos quiere mucho, pero es preciso echarle una mano. Es precisa una batida permanente en favor de la higiene y la calidad de los alimentos.

¿Y las medicinas?