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Ocurrencias legislativas- A veces uno no quiere volver sobre ciertos temas para no parecer prejuiciado, algo a lo que, cuando lo pienso mejor, tendría todo el derecho después de lo que he visto y oído, a lo largo de todos estos años de oficio, en el Congreso Nacional, donde con demasiada frecuencia nuestros legisladores dan muestras de no estar a la altura de la posición que ostentan y las responsabilidades que implica. Por eso hay que mantener viva la capacidad de asombro y no dejarse sorprender, lo que en este caso hay que agradecerle a nuestros ambientalistas, que por suerte se mantienen siempre atentos y vigilantes, conscientes de que las amenazas a nuestros recursos naturales pueden venir de cualquier parte, incluídos nuestros legisladores.

Ayer la Coalición para la Defensa de las Areas Protegidas emitió un comunicado en el que expresó su “firme rechazo” a la propuesta legislativa de construir una cárcel en la Isla Beata, perteneciente al Parque Nacional Jaragua, en el extremo sur de Pedernales, por considerar que se trata de una iniciativa ilegal y perjudicial para el medio ambiente. Según el proyecto de resolución sometido por el diputado Elías Wessin Chávez, del PQSD, la “penitenciaría modelo” que propone albergaría a 10 mil reclusos condenados a penas privativas de libertad superiores a los cinco años, como una forma de enfrentar la sobrepoblación que caracteriza al sistema penitenciario dominicano. Sin embargo el proyecto, enviado a una comisión especial para su estudio, no explica las razones por las cuales esa nueva cárcel debe construirse en un área protegida con uno de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del país, habiendo tantos terrenos propiedad del Estado disponibles sin poner en peligro nuestro patrimonio natural. Ni poner en evidencia, de manera tan patente como lo ha hecho Wessin Chávez, lo poco que esas cosas importan a muchos legisladores, que como dice el pueblo en la calle están en todo menos en lo que tienen que estar.